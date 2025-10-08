Hanuman Chalisa

9 पेज का सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम, आखिर क्या है ADGP वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का राज?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (09:47 IST)
एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत पर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। उनके घर से 9 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये अफसर कौन है अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस को उनके आवास से 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें एक बड़े पुलिस अफसर का नाम लिखा हुआ है। पुरे मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। हालांकि, मीडिया से कुछ भी बताने से बच रही है। अहम बात है कि हाल ही में एडीजीपी वाई पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ रोहतक में एक केस भी दर्ज किया गया था।

घर से 9 पेज का सुसाइड नोट मिला है। हालांकि, एसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर ने नोट मिलने की पुष्टि नहीं की, लेकिन साथ ही इंकार भी नहीं किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम भी नोट में लिखा है। वाई पूरण कुमार के रोहतक रेंज आईजी रहते हुए रहे रीडर पर मामला दर्ज हुआ था। शराब कारोबारी से पैसे मांगने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था और वाई पूरण कुमार को आशंका थी कि उन्हें भी फंसाया जा सकता है। एडीजीपी की बॉडी का सेक्टर 16 अस्पताल में बुधवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि पूरन सिंह बीते चार साल से कई बार सुर्खियों में रहे थे और उन्होंने डीजीपी से लेकर कई अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला था।

रोहतक रेंज के IG रहे वाई पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ दर्ज करप्शन का केस में गनमैन सुशील कुमार ने पुलिस हिरासत में क़बूल किया कि वाई पूरन कुमार के कहने पर उन्होंने मंथली मांगी थी। 2 दिन पहले रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में एक FIR दर्ज की गई। रोहतक पुलिस के मुताबिक वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने एक शराब कारोबारी से दो से ढाई लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप मिलने के बाद सुशील को अरेस्ट किया गया। रोहतक पुलिस ने मंगलवार शाम को सुशील को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

गौरतलब है कि बीते चार साल में पूरन सिंह ने कई बार सुर्खियां बटोरीं। वह अपने ही डीजीपी से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक की शिकायत कर चुके थे। साथ थी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी पर जाति के आधार पर ट्रांसफर करने के भी आरोप लगाए थे। साथ ही कुछ आईपीएस अफसरों की प्रमोशन पर भी सवाल उठाए थे। एडीजीपी पूरन कुमार को 29 सितंबर को सरकार ने रोहतक रेंज के IG पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC), सुनारिया में IG लगा दिया था। पुलिस महकमे में इसे एक तरह की पनीशमेंट ट्रांसफर समझा जा रहा था। हालांकि, उन्होंने अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी थी और कहा जा रहा है कि आज उन्हें ज्वाइन करना था। लेकिन उससे पहले ही मंगलवार को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने निजी आवास में खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी भी हरियाणा में आईएएस अफसर है और सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हैं।
Edited By: Navin Rangiyal

