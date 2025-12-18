संसद से SHANTI बिल पास, निजी क्षेत्र के लिए खुले परमाणु ऊर्जा के दरवाजे, कांग्रेस ने क्या कहा

एक्रोनियम ढूंढ निकालने और बिल को रंगीन नाम देने में मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। मगर आज मैं सदन के सामने तीन मुद्दे रखना चाहता हूं।



2014 से पहले का इतिहास

SHANTI बिल से जुड़े मुख्य बिंदु

SHANTI बिल से जुड़ी समस्याएं और चिंता



आजाद भारत का पहला एटॉमिक…

चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सरकार से तीखा सवाल पूछा। उन्होंने बिल पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच एक परमाणु करार हुआ था। इसका विरोध सबसे ज्यादा भाजपा ने ही किया था।कांग्रेस ने इसे लेकर एक्स पर जानकारी भी दी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को आगाह किया कि परमाणु क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की कीमत पर निजी कंपनियों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। उन्होंने फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां परमाणु ऊर्जा पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। Edited by : Sudhir Sharma