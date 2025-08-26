Hanuman Chalisa

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी, क्‍या है निक्‍की को जिंदा जलाने का सच?

हत्‍या, आत्‍महत्‍या या रील बनाने की आदत, उलझ गई निक्‍की भाटी की मौत की गुत्‍थी, क्‍या कह रहे सिरसा गांव वाले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (14:31 IST)
Nikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी की हत्‍या हुई, उसने आत्‍महत्‍या की या रीलबाजी की उसकी आदत से ये पूरा कांड हुआ। पुलिस इन तमाम एंगल में उलझ कर रह गई है। एक तरफ निक्‍की के माता पिता निक्‍की के पति विपिन भाटी पर दहेज के लिए बेटी को जला देने का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं विपिन के पड़ोसी उसका बचाव कर रहे हैं।

इस बीच निक्‍की के सोशल मीडिया में रील्‍स बनाने की आदत को लेकर होने वाला विवाद भी सामने आ रहा है। सच क्‍या है यह तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन फिलहाल ग्रेटर नोएडा का यह हाईप्रोफाइल कांड उलझ कर रह गया है। हालांकि इस पूरे कांड को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहन के जलने का वीडियो क्‍यों बना रही थी कंचन से लेकर उनके रील्‍स बनाने और ब्‍यूटी पार्लर चलाने तक कई तरह के सवाल इस हत्‍याकांड के आसपास उठ रहे हैं।

क्‍या रील और ब्‍यूटी पार्लर बना हत्‍या की वजह : इस हत्याकांड में अब सिर्फ दहेज ही नहीं, बल्‍की दूसरे भी कई कारण सामने आ रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया में निक्‍की की कई रील्‍स वायरल हो रही हैं। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था। पति विपिन भाटी के अफेयर की बातें भी सामने आ रही हैं। इस बीच, पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों पति, सास, ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है।

निक्‍की की बहन कंचन भी इसी घर में रहती हैं : बता दें कि निक्‍की के ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने निक्की को जलाकर मार दिया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का दहेज, बुलेट और स्‍कॉर्पियो मिलने के बाद भी विपिन का निक्की साथ बुरा बर्ताव करता था। बताया जा रहा है कि निक्की की बहन कंचन का विवाह भी उसी परिवार में हुआ है। कंचन के मुताबिक निक्की के ससुराल वाले विपिन की दूसरी शादी करना चाहते थे और वे निक्की से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि निक्की घर से चली जाए। कंचन के मुताबिक उसके साथ भी परिवार वालों ने बुरी तरह मारपीट की, जिसके चलते वह पूरे दिन बेहोश पड़ी रही।

क्‍या है मारपीट के वीडियो का सच : इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें निक्की को पीटते हुए और घसीटते हुए दिखाया गया है। आग लगने के बाद उसे सीढ़ियों से उतरने हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि निक्की और कंचन दोनों ही सोशल मीडिया पर रील अपलोड करती थीं, जो कि विपिन और उसके भाई रोहित को पसंद नहीं था। इस बीच, पुलिस सच्चाई का पता लगाने में जुटी है।

कंचन ने बचाने की बजाए वीडियो क्‍यों बनाया : जिस वक्‍त निक्‍की आग में झुलस रही थी, उस वक्‍त कंचन उसका वीडियो बना रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अपनी बहन का बचाने की बजाए कंचन उसका जलते हुए वीडियो क्‍यों बना रही थी। विपिन भाटी के पडोसी भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

क्या है सिरसा गांव की पूरी कहानी : ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। यह घटना 21 अगस्त को सिरसा गांव की है, जहां निक्की को उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा और फिर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निक्की की बहन कंचन ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है और उसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने निक्की के पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित भाटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल

