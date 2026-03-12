shiv chalisa

LPG पर केंद्र सरकार की अपील, घबराहट में न करें सिलेंडर बुकिंग

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (19:33 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (21:29 IST)
देश में एलपीजी को लेकर केंद्र सरकार के बयान लगातार आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इधर सरकार ने गांवों में सिलेंडर बुकिंग की समय-सीमा को 45 दिन कर दिया है।  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी (विपणन और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि हम अपनी LPG का लगभग 60% आयात करते हैं और इसका ज़्यादातर, लगभग 90% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई सुनिश्चित हो।
ALSO READ: ईरान के नए सुप्रीम लीडर mojtaba khamenei की US को खुली धमकी: 'हर मौत का बदला लेंगे, बंद रहेगा होर्मुज स्ट्रेट
हम रोजाना लगभग 50 लाख सिलेंडर डिलीवर करते हैं। वितरण पक्ष पर, कोई ड्राई आउट की खबर नहीं है। लेकिन घबराहट की वजह से बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों से घबराहट बुकिंग से बचने का अनुरोध हैं...राज्य सरकारों से लाभार्थियों की सूची पहचानने का अनुरोध किया गया है ताकि सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी प्राथमिकता आधार पर की जा सके।  सरकार ने लोगों से अपील भी की कि घबराहट में लगातार सिलेंडरों की बुकिंग ना करें। साथ ही किसी भी तरह के तनाव में आने की आवश्यकता नहीं।
ALSO READ: Lok Sabha में भारी हंगामा, राहुल गांधी ने LPG संकट के साथ छेड़ा 'Epstein Files' का मुद्दा, स्पीकर ओम बिरला ने लगाई फटकार
सुजाता शर्मा ने कहा कि 9 मार्च को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी रिफाइनरियों को LPG का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने का निर्देश दिया गया है। इसके नतीजे में, उत्पादन बढ़ा है। कल, मैंने आपको 25% बताया था। अब, यह हमारे घरेलू उत्पादन का 28% है, जो एक बढ़ोतरी है। हमारे पास रिटेल आउटलेट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। देश में लगभग एक लाख रिटेल आउटलेट्स चल रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के हैं। इनमें से किसी भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट की खबर नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma

