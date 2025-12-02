कौन हैं 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जिनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की प्रशंसा

Prime Minister Narendra Modi praised Devvrat Umesh Rekhe: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे की तारीफ की है। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है।