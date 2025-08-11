Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Putul Devi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (11:23 IST)
सिवान की पुतुल देवी को वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 अगस्त 2025 को सम्मानित किया जाएगा। इस खबर के बाद गांव में उत्सव का माहौल है। दरअसरल, बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में मुरारपट्टी गांव है। यहां की ‘जीविका दीदी समूह’ की पुतुल देवी इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। यह सम्मान उन्हें वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में होंगी शामिल : 2 अगस्त 2025 को गोपालगंज से आए वन विभाग और केंद्रीय पदाधिकारी दल ने मुरारपट्टी गांव पहुंचकर पुतुल देवी को राष्ट्रपति भवन का औपचारिक निमंत्रण पत्र सौंपा। पत्र मिलते ही पुतुल देवी, उनका परिवार और पूरा गांव गर्व और उत्साह से भर उठा। पुतुल देवी ने बताया कि वह 13 अगस्त को पटना जाएंगी और वहां से पदाधिकारियों के साथ दिल्ली रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र में स्पष्ट लिखा है कि 15 अगस्त को शाम 6 बजे आयोजित डिनर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।
Edited By: Navin Rangiyal 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels