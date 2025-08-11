कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?

सिवान की पुतुल देवी को वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 अगस्त 2025 को सम्मानित किया जाएगा। इस खबर के बाद गांव में उत्सव का माहौल है। दरअसरल, बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में मुरारपट्टी गांव है। यहां की ‘जीविका दीदी समूह’ की पुतुल देवी इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। यह सम्मान उन्हें वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा।



