Nitin Navin News In Hindi : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। नितिन के पास सत्ता और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। पार्टी ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंप एक बार फिर सभी को चौंका दिया है।
नितिन के पिता नवीन किशोर भी भाजपा के कद्दावर नेता थे। वे पार्टी के टिकट पर कई बार विधानसभा चुनाव चुने गए थे। नवीन के निधन के बाद नितिन राजनीति में सक्रिय हुए। नितिन नबीन साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं।
वे छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर फोकस का पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी।
कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 2016 में बिहार भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2024 में बिहार सरकार में उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नीतीश सरकार में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया।
