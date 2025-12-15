rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन हैं नितिन नवीन, जिन्हे भाजपा ने बनाया राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

Advertiesment
हमें फॉलो करें nitin nabin

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (07:41 IST)
Nitin Navin News In Hindi : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। नितिन के पास सत्ता और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। पार्टी ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंप एक बार फिर सभी को चौंका दिया है।
 
45 वर्षीय नितिन नए अध्यक्ष के चुने जाने तक यह जिम्मेदारी निभाएंगे। जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें स्थायी तौर पर भी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। ALSO READ: नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा की जगह लेंगे
 
नितिन के पिता नवीन किशोर भी भाजपा के कद्दावर नेता थे। वे पार्टी के टिकट पर कई बार विधानसभा चुनाव चुने गए थे। नवीन के निधन के बाद नितिन राजनीति में सक्रिय हुए। नितिन नबीन साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं।
 
वे छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर  फोकस का पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। 
 
कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 2016 में बिहार भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2024 में बिहार सरकार में उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नीतीश सरकार में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

समृद्धि की राह दिखा रही योगी सरकार की 'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना'

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels