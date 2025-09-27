Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन हैं पेटल गहलोत जिन्होंने UN में पाकिस्तान को धोया

संयुक्त राष्‍ट्र में पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को जमकर लगाई फटकार, आतंकवाद पर दिखाया आईना

Advertiesment
हमें फॉलो करें petal gehlot

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (10:26 IST)
Petal Gehlot news in hindi : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्‍ट्र में अपने भाषण के दौरान हिंदुत्व पर जहर उगला तो भारत ने भी उन्हें आतंकवाद पर आईना दिखाने में देर नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। वह नाटक और झूठ से तथ्यों को नहीं छिपा सकता। इस भाषण के बाद लोगों में पेटल को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाने वाली भारत की यह बेटी कौन हैं?
 
2015 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं पेटल गहलोत संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव हैं। इससे पहले वो भारतीय विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को के भारतीय मिशन में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकी हैं। ALSO READ: पाकिस्तान पीएम ने संयुक्त राष्‍ट्र में उगला जहर, भारत ने दिया करारा जवाब
दिल्ली में जन्मीं पेटल ने मंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ही एमए की डिग्री ली है। वे एक संतुलित, स्पष्‍टवादी और प्रभावी वक्ता के रूप में पहचानी जाती है। 
 
पेटल को गिटार बजाने के साथ ही गाने का भी शौक हैं। वे अक्सर इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। उन्हें प्रकृति से भी खासा लगाव हैं।
बहरहाल भारत की इस बेटी ने संयुक्त राष्‍ट्र में जिस तरह पाकिस्तान को लताड़ लगाई उसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। उनके इस भाषण ने भारत की छवि को मजबूत करने के साथ ही पाकिस्तान के मंसूबों को भी विफल कर दिया।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिहार: अदाणी पावर प्लांट वाली जमीन पर असल में कितने पेड़?

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels