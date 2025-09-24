कौन है ‘डर्टी बाबा’ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, विदेशी डिग्रियां और डी.लिट.की उपाधि के साथ जानिए पाप के पुलिंदों की फेहरिस्त

Who is swami chaitanyananda saraswati: दिल्ली के वसंतकुंज में आश्रम चलाने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की करीब 15 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। स्वामी चैतन्यानंद फरार है। पुलिस ने BNS की धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने एक बार फिर से धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले के केंद्र में हैं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता था। यह मामला इसलिए और भी अधिक चर्चा में है, क्योंकि आरोपी एक उच्च-शिक्षित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन बेहद प्रभावशाली रहा है।



