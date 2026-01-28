डिप्टी CM अजित पवार के साथ कौन-कौन था विमान में? देखिए पूरी सूची

Who was on plane with Ajit Pawar: महाराष्ट्र के उपमुख्‍यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को विमान हादसे में दुखद निधन हो गया। विमान में उनके साथ 4 और लोग भी सवार थे। इनमें दो पायलट थे। इन सभी का हादसे में निधन हो गया है। पवार जिस विमान में सवार थे, उसने सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‍डे से उड़ान भरी थी।