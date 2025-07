कौन बनेगा भारत का उपराष्ट्रपति? ये 5 नाम हैं दौड़ में सबसे आगे

Election for post of Vice President in India: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद एक बात तय हो गई है कि अब जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। दरअसल, धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके ‍इस्तीफे के कारण और उसकी टाइमिंग को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।