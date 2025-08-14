janma asthmi

स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, निमंत्रण पत्रों में क्या है खास?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (07:30 IST)
Independence Day 2025 : स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मेहमानों को भेजे गए आधिकारिक निमंत्रण पत्रों पर भारत की निर्णायक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और इंजीनियरिंग की अद्वितीय कला प्रतिष्ठित चिनाब पुल की आकृति की छवि छपी हुई है।
 
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। लाल किला परिसर स्थित ज्ञानपथ पर लगाए गए ‘व्यू कटर’ पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो प्रदर्शित किया जाएगा।
 
इसमें कहा गया कि निमंत्रण पत्रों पर भी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो छपा हुआ है। इसके साथ ही इस पर चिनाब पुल की आकृति की छवि भी छपी हुई है, जो ‘नए भारत’ के उदय का प्रतीक है।
 
स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जारी किया गया है। निमंत्रण पत्रों के ऊपर दाएं कोने में ऑपरेशन सिंदूर का लोगो है जबकि विश्व का सबसे ऊंचे चिनाब पुल की आकृति की छवि निमंत्रण पत्रों के निचले हिस्से पर है। ये निमंत्रण मुख्यतः रक्षा मंत्रालय की आमंत्रण वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं।
 
गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों पर सात मई की सुबह सटीक हमला कर इन्हें ध्वस्त कर दिया था।
