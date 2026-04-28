क्यों चर्चा में हैं यूपी के IPS अजयपाल शर्मा? पश्चिम बंगाल में वीडियो वायरल होने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। चुनाव आयोग द्वारा दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस पर्यवेक्षक (पोलिस ऑब्जर्वर) के रूप में तैनात किए गए शर्मा का एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासी बवाल मच गया है।





वीडियो में आईपीएस अजयपाल शर्मा फल्ता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के घर पहुंचे दिख रहे हैं। वहां उन्होंने कथित वोटर धमकी और बदमाशी को लेकर सख्त चेतावनी दी। वीडियो में शर्मा कहते सुनाई दे रहे हैं- “अगर लोगों को बार-बार धमकाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी... बाद में रोना मत।” उन्होंने जहांगीर खान के घर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाए और स्पष्टीकरण मांगा।





यूपी का 'सिंघम' कहे जाने वाले अजयपाल शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए भेजा था। BJP ने उनके एक्शन की सराहना की है और इसे वोटरों को धमकाने वालों के खिलाफ सख्त रुख बताया है।





अखिलेश यादव ने किया तीखा हमला : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने आईपीएस अजयपाल शर्मा को “बीजेपी का एजेंट” बताते हुए कहा कि सत्ता में आए तो ऐसे “एजेंटों” को “खोदकर निकालेंगे” और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ऑब्जर्वर के नाम पर अपने लोग भेज रही है, लेकिन यह चाल नहीं चलेगी। उन्होंने ममता बनर्जी (दीदी) का समर्थन करते हुए कहा कि दीदी रहेंगी। टीएमसी ने भी शर्मा पर पक्षपात और उच्चस्तरीय रवैये का आरोप लगाया है।





विवाद की पृष्ठभूमि : शर्मा दक्षिण 24 परगना में फल्ता क्षेत्र में वोटरों को कथित तौर पर धमकाने की शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आए। उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान (अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं) के परिजनों और समर्थकों को चेतावनी दी। TMC और सपा ने इसे “बीजेपी की साजिश” करार दिया, जबकि भाजपा ने इसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास बताया।





चुनाव आयोग ने अभी तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिससे पहले यह वीडियो और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया है।





अजयपाल शर्मा कौन हैं : यूपी पुलिस में 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को 'सिंघम' और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब बंगाल चुनाव में उनकी सख्ती ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं।विवाद बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच यह मुद्दा अब तीखी बहस बन गया है।

Edited By: Naveen R Rangiyal