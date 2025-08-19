हम पर क्यों थोपा गया उपराष्ट्रपति चुनाव, कहां हैं जगदीप धनखड़?

जम्मू कश्मीर के मुख्‍यमंत्री अब्दुल्ला ने उठाया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर सवाल

CM Omar Abdullah on Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति‍ चुनाव के लिए जारी कवायद के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्‍यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक हम यह नहीं समझ पाए हैं कि ये चुनाव हम पर थोपे क्यों गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अचानक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और अब वे कहां हैं?

कहां हैं जगदीप धनखड़ : उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का सवाल है, INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को जीतना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस दिन से उन्होंने पद छोड़ा उस दिन से पूर्व उपराष्ट्रपति‍ जगदीप धनखड़ कहीं नजर नहीं आए। आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा क्यों दिया और वे गए कहां?

लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि : विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्‍डी के नाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार चुना है। मुझे ख़ुशी है कि सभी दल एकजुट होकर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि जब कभी संविधान खतरे में होता है तो हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए लड़ते हैं। हमने तय किया है कि इस चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार हो, जो देश के लिए अच्छा काम करे।

