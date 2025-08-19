Hanuman Chalisa

हम पर क्यों थोपा गया उपराष्ट्रपति चुनाव, कहां हैं जगदीप धनखड़?

जम्मू कश्मीर के मुख्‍यमंत्री अब्दुल्ला ने उठाया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर सवाल

Chief Minister Omar Abdullah

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

श्रीनगर , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (15:53 IST)
CM Omar Abdullah on Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति‍ चुनाव के लिए जारी कवायद के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्‍यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक हम यह नहीं समझ पाए हैं कि ये चुनाव हम पर थोपे क्यों गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अचानक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और अब वे कहां हैं?
 
कहां हैं जगदीप धनखड़ : उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का सवाल है, INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को जीतना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस दिन से उन्होंने पद छोड़ा उस दिन से पूर्व उपराष्ट्रपति‍ जगदीप धनखड़ कहीं नजर नहीं आए। आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा क्यों दिया और वे गए कहां?  ALSO READ: कौन हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्‍डी, NDA के राधाकृष्णन से लेंगे टक्कर
 
उल्लेखनीय है कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्‍डी को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को उम्मीदवार बनाया गया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर, 2025 को होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन की जाएगी। ALSO READ: किस समुदाय से आते हैं सीपी राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति पद के लिए PM मोदी ने मांगा विपक्षी दलों से सहयोग
 
लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि : विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्‍डी के नाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार चुना है। मुझे ख़ुशी है कि सभी दल एकजुट होकर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
 
उन्होंने कहा कि जब कभी संविधान खतरे में होता है तो हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए लड़ते हैं। हमने तय किया है कि इस चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार हो, जो देश के लिए अच्छा काम करे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

