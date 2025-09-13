Biodata Maker

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कानपुर , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (19:56 IST)
एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है।  पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। एक्स पर भी BoycottINDvPAK हैशटैग ट्रेंड हो रहा है।  मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है। खबरों के अनुसार इसके अधिकतर अधिकारी 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के लिए दुबई नहीं जा रहा हैं। खबरों के अनुसार सिर्फ राजीव शुक्ला मौजूद हो सकते हैं। शुक्ला इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य हैं। 
 
 क्या कहा ऐशान्या ने 
अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने इस हमले के बाद मैच आयोजित करने के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले की आलोचना की। ऐशान्या ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के बलिदान की अनदेखी है। पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र के साथ मैच खेलना शहीद परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।
अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। ऐशन्या ने मैच आयोजित करने के फैसले को ‘‘बेहद असंवेदनशील’’ बताया और बीसीसीआई पर पीड़ित परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के लिए उनकी शहादत का कोई मूल्य नहीं है। शायद इसलिए कि उन लोगों ने अपने किसी को नहीं खोया।
 
उन्होंने जनता से सीधे अपील की, ‘‘इस मैच का बहिष्कार करें, इसे टेलीविजन पर न देखें।’’ ऐशन्या ने भारतीय क्रिकेटरों की चुप्पी की भी आलोचना की और उनसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करने का आग्रह किया।
webdunia
उन्होंने कहा,‘‘कुछ ही खिलाड़ियों ने बहिष्कार की बात कही है। बीसीसीआई किसी को भी खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।’’ उन्होंने यह तर्क दिया कि मैच से होने वाली आय का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलेगा। उन्होंने कहा,‘‘इस मैच से पाकिस्तान पहुंचने वाला हर एक रुपया निश्चित रूप से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है। खेलकर हम उन लोगों को मज़बूत कर रहे हैं जो हम पर हमला करते हैं।’’ उन्होंने प्रायोजकों और प्रसारकों से भी अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया।

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी जी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी जी का BCCI और मोदी सरकार को संदेश????


पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपका पड़ोसी आपसे लड़ लेता है तो आप उससे बात नहीं करते हो।

लेकिन यहां पड़ोसी देश पाकिस्तान ने… pic.twitter.com/8vMTcVFtSM

— AAP (@AamAadmiParty) September 13, 2025
आम आदमी पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्लब, पब और रेस्टोरेंट्स मैच न दिखाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे। यह देश के साथ धोखा है।
उद्धव ने कहा राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान 
शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावना का अपमान है क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में ‘सिंदूर’ प्रदर्शन की घोषणा की। उद्धव ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एशिया कप में दोनों देशों के बीच रविवार को होने वाले मैच का बहिष्कार करके दुनिया को आतंकवाद पर भारत के रुख से अवगत कराने का एक अवसर है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार यह घोषणा करने जा रही है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रोक दिया गया है। उन्होंने देशभक्तों से अपील की कि वे क्रिकेट मैच नहीं देखें, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के घाव अब भी ताजा हैं। ठाकरे ने कहा, ‘‘यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है। क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जबकि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं?”
 
उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए क्रिकेट मैच को देशभक्ति का मजाक बताया। उन्होंने कहा कि मैच का बहिष्कार करने से दुनिया को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में एक कड़ा संदेश जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह (अविभाजित) शिवसेना प्रमुख (बाल ठाकरे का रुख) था। अगर खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून साथ-साथ कैसे जारी रह सकते हैं?’’ उन्होंने आरोप लगाया कि वे (भाजपा) देशभक्ति के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना (उबाठा) इस मैच के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की महिला कार्यकर्ता सिंदूर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगी।
 
उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के आवास ‘मातोश्री’ में बाल ठाकरे और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बीच हुई एक पुरानी मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा, “मेरे पिता ने जावेद मियांदाद से कहा था कि जब तक पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रहेंगी, तब तक कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा।”
 
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘‘जब तक आतंकवाद नहीं रुकता, हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।’’ पाकिस्तान पर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए ठाकरे ने कहा कि भारत की विदेश नीति कमजोर साबित हुई है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को देश वापस नहीं ले पाएगा।
 
उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंक फैला रहा है और अब आप उसी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है या नहीं? वह हमारा दुश्मन है या नहीं? सैनिक शहीद हो रहे हैं और ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यह ठीक नहीं है। 
 
क्या बोले अजित पवार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार ने शनिवार को कहा कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के संबंध में उचित मंच पर फैसला लिया गया है और इस मुद्दे पर लोगों की अलग-अलग राय होना सामान्य बात है।
 
पवार ने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है, इतने बड़े देश में क्रिकेट मैच को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि चूंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, इसलिए मैच नहीं होना चाहिए। वहीं, कुछ लोग इस खेल का समर्थन भी कर सकते हैं। राकांपा नेता ने दावा किया कि उन्हें जानकारी है कि मैच निर्धारित समय पर ही होगा और उचित स्तर पर निर्णय ले लिया गया है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

