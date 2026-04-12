महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी दलों से मांगा समर्थन, खरगे ने पूछा सवाल

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (12:42 IST)
मोदी सरकार संसद में महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर अगले हफ्ते महिला आरक्षण बिलों को सर्वसम्मति से पास कराने के लिए उनका समर्थन मांगा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन में जल्दबाजी कर रही है।
पत्र में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे सहायता के लिए अनुरोध किया। उन्होंने अपने पत्र में 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र का उल्लेख किया था।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि काफी सोच-विचार के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब पूरे देश में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को उसकी सही भावना के साथ लागू करने का समय आ गया है। यह बेहद जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ ही कराए जाएं।
पत्र में पीएम ने लिखा कि यह किसी एक पार्टी या व्यक्ति से ऊपर का पल है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब एक साथ आएंगे और संसद में यह ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करेंगे। जो पार्लियामेंट मेंबर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में योगदान देंगे, उन्हें इस ऐतिहासिक कोशिश का हिस्सा होने पर हमेशा गर्व होगा।
क्या है खरगे की मांग
खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। इस बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना इस धारणा को बल देता है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने में जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि परिसीमन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इस परिसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधनों से जोड़ा जा रहा है।
गौरतलब है कि भाजपा ने अपने सांसदों के लिए 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया और उन्हें 16-18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (12:42 IST)