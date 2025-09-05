Dharma Sangrah

जैसे पूरी यमुना नई दिल्ली आ गई है, दिल्ली की बाढ़ पर मंत्री परवेश वर्मा ने ऐसा क्यों कहा?

परवेश वर्मा ने कहा, पूरे सिविल लाइन्स में मौजूद लगभग 1000 सड़कों में से केवल एक सड़क और मंदिर पर ही जलभराव है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (12:53 IST)
Parvesh Verma on Delhi flood : दिल्ली में यमुना उफान पर है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरी यमुना नदी दिल्ली में आ गई है। 
   
परवेश वर्मा ने कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरी यमुना नदी दिल्ली में आ गई है। पूरे सिविल लाइन्स में मौजूद लगभग 1000 सड़कों में से केवल एक सड़क और मंदिर पर ही जलभराव है, जिसे बार-बार दिखाया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि दाएं तरफ यमुना है और बाईं तरफ सिविल लाइन्स का इलाका है। केवल सिविल लाइन्स की एक सड़क है जहां पानी भरा है जिसे भी शाम तक पंप द्वारा निकाल दिया जाएगा... लेकिन फिर भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरी यमुना दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है जिससे लोगों में दहशत पैदा हो रही है जो कि गलत है।
 
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से पिछले कई दिनों से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कश्मीरी गेट, मयुर विहार आदि कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। 
edited by : Nrapendra Gupta

