योगी आदित्यनाथ ने दी अटलजी को श्रद्धांजलि, कहा, यूपी का प्रतिनिधित्व सौभाग्य की बात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 (12:11 IST)
लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पावन जयंती है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने उत्तरप्रदेश का देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किया।

ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। बता दें कि इस वर्ष श्रद्धेय अटल जी के जन्म सदी महोत्सव का आयोजन पूरे देश मे हर्षोल्लास के साथ, अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ, उनकी पत्रकारिता को लेकर, संसद व अंतर्राष्ट्रीय मंचों के भाषणों को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं।

क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने : भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पैतृक भूमि उत्तरप्रदेश में ही आगरा के बटेश्वर में है, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी कानपुर ने अर्जित की। सार्वजनिक जीवन की भी शुरूआत बलरामपुर से की थीं। देश की संसद में सर्वाधिक बार उत्तरप्रदेश का ही प्रतिनिधित्व किया। उनका विराट व्यक्तित्व कृतित्व पूरे देशवासियों को नई प्रेरणा प्रदान करता है।
webdunia

उन्होंने कहा कि आज महान राष्ट्रवाद नेता काशी हिंदू विश्व विद्यालय के संस्थापक पण्डित मदनमोहन मालवीय जी की भी जयंती है। मालवीय जी का देश के स्वाधीनता आंदोलन में और स्वतंत्र भारत के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए 1916 में काशी हिंदू विवि की स्थापना करके एक दृष्टि दी थी, उनकी इन सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज महामना के जयंती के अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ के महान योद्धा महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये, विदेशी हुकूमत की जड़ों व आक्रांताओं का पूरी मजबूती से डटकर मुकाबला किया, आज उनकी भी पावन जयंती है। हमारी डबल इंजन की सरकार महाराजा बिजली पासी से जुड़े उनके किलों के पुनरूद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
Edited By: Navin Rangiyal

PM मोदी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में करेंगे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन

