Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






यूपी के युवा उद्यमियों को गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित

Advertiesment
हमें फॉलो करें Young entrepreneurs from Uttar Pradesh were honored

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , शनिवार, 24 जनवरी 2026 (18:36 IST)
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों के जिलाधिकारियों को गृहमंत्री शाह ने किया सम्मानित
- उत्तर प्रदेश दिवस पर केंद्रीय गृहमंत्री शाह व मुख्यमंत्री योगी ने 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) का किया शुभारंभ
- ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ योजना का भी किया शुभारंभ
Uttar Pradesh news : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जनपद के विशिष्ट व्यंजन को अलग पहचान दिला दी। यूपी के जनपदों की पहचान अब इन व्यंजनों से भी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस पर शनिवार को ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) का शुभारंभ किया। मुख्य समारोह में इस पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ थीम पर आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली पांच प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

पुरस्कार स्वरूप उन्हें 11 लाख रुपए, अंगवस्त्र, स्मृति चिह्न व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले पांच जनपदों के जिलाधिकारी भी सम्मानित किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री ने ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ योजना का भी शुभारंभ किया।
webdunia

गृहमंत्री के हाथों इन विभूतियों को मिला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 

विंग कमांडर शुभांशु शुक्ल - अंतरिक्ष यात्रा
अलख पांडेय - शिक्षा, उद्यमिता व स्वावलंबन के क्षेत्र में 
सुश्री रश्मि आर्य - शिक्षा एवं नवाचार
डॉ. हरिओम पंवार - साहित्य 
डॉ. सुधांशु सिंह - कृषि क्षेत्र
 

मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन जिलाधिकारियों का हुआ सम्मान 

डॉ. दिनेश चंद्र - डीएम जौनपुर 
रवींद्र कुमार - डीएम आजमगढ़ 
अनुनय झा - डीएम हरदोई 
अनुपम शुक्ल - डीएम अंबेडकरनगर 
मृदुल चौधरी - डीएम झांसी 
webdunia

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के मंच पर उतरा ‘संपूर्ण उत्तर प्रदेश’ 

यूपी दिवस पर सबसे पहले वंदे मातरम् का गान हुआ। इसके उपरांत अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान थीम सांग ‘उत्तर प्रदेश-उत्तम प्रदेश’ ने उत्तर प्रदेश की महिमा का वर्णन किया। इसके पश्चात राष्ट्र प्रेरणा स्थल के मंच पर ‘संपूर्ण उत्तर प्रदेश’ उतर पड़ा, जब ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी बोलियों के ‘सांस्कृतिक संगम’ में अतिथियों व दर्शकों ने आनंद की डुबकी लगाई।

विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से हर किसी का दिल जीत लिया, दर्शकों ने भी तालियां बजाकर इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 
 

‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ पर आधारित प्रदर्शनियों का किया उद्घाटन

गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीनों महापुरुषों (श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी) की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शिल्प मेला, ओडीओसी व्यंजन मेला व ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।   
 

‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ योजना का किया शुभारंभ 

गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मंच पर ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ योजना का भी शुभारंभ किया। युवाओं के लिए रोजगार व उद्योग को बढ़ावा देने वाली इस योजना पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई।
 

मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया गृहमंत्री का स्वागत 

उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शनिवार सुबह राजधानी पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर गृहमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर प्रदेश की राजधानी में उनका स्वागत किया। वहीं यूपी दिवस के मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को स्मृति चिह्न प्रदान किया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अगर शुरू हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध तो 150 डॉलर के पार जा सकता है कच्चा तेल, भारत पर भी होगा असर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels