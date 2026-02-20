PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी, AI समिट स्थल के बाहर यूथ कांग्रेस का टॉपलेस प्रदर्शन

AI Summit के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता.. जब देशहित से ऊपर कॉरपोरेट हित दिखें और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है!



इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबांज कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुँचे.. ताकि “Compromised PM” के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो और देश… pic.twitter.com/vTCCMgd0PK — Indian Youth Congress (@IYC) February 20, 2026

क्या हैं प्रदर्शनकारियों का आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इससे युवाओं की नौकरियों पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए कोई 'सुरक्षा जाल' नहीं बनाया गया है। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AI के नाम पर आम नागरिकों के डेटा के साथ समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को 'डिजिटल इंडिया' से पहले 'रोजगार युक्त इंडिया' पर ध्यान देना चाहिए।