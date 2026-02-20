Festival Posters

PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी, AI समिट स्थल के बाहर यूथ कांग्रेस का टॉपलेस प्रदर्शन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (15:22 IST)
Bharat Mandapam Delhi Youth Congress Protest: नई दिल्ली के भारत मंडपम में जब दुनिया भर के दिग्गज 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में भविष्य की तकनीक पर चर्चा कर रहे थे, तभी बाहर भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रोजगार और डेटा गोपनीयता के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रदर्शनकारियों ने समिट के मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया।
 

पुलिस ने हिरासत में लिया

शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' को संबोधित कर रहे थे, तब भारतीय युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रगति मैदान के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। हालांकि समिट में शामिल होने आए विदेशी प्रतिनिधियों और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बस में भरकर पास के पुलिस थानों में ले जाया गया।

क्या हैं प्रदर्शनकारियों का आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इससे युवाओं की नौकरियों पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए कोई 'सुरक्षा जाल' नहीं बनाया गया है। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AI के नाम पर आम नागरिकों के डेटा के साथ समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को 'डिजिटल इंडिया' से पहले 'रोजगार युक्त इंडिया' पर ध्यान देना चाहिए।

क्या कहा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने?

इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह गुस्सा सिर्फ यूथ कांग्रेस मेंबर का नहीं है। यह हर उस नौजवान का है जो आज बेरोज़गार है और उनमें से हर एक जानता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 'कॉम्प्रोमाइज़्ड' हैं। दूसरी ओर, भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह देश की छवि खराब करने की सोची-समझी साजिश है। वे पूरी योजना के साथ अंदर गए थे। ये संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। 
