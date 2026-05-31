प्रेमिका से मिलने के लिए LOC की पार, POK का युवक कश्मीर में गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

Publish Date: Sun, 31 May 2026 (19:53 IST)
Updated Date: Sun, 31 May 2026 (20:59 IST)
प्रेम की कहानियां अक्सर सरहदों की बंदिशों को चुनौती देती रही हैं, लेकिन इस बार एक युवक ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LOC) ही पार कर ली। जम्मू कश्मीर में सामने आए इस प्रकार के पहले मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। युवक के एलओसी पार कर कश्मीर पहुंचने की खबर सामने आने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों की गहन जांच की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान 25 वर्षीय जीशान अहमद मीर के रूप में हुई है, जो पीओके के मुजफ्फराबाद क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है।
सेना की 12 ग्रेनेडियर्स यूनिट ने उसे उरी के सिलिकोट इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के दौरान हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने दावा किया कि वह किसी आतंकी या जासूसी मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एलओसी पार कर आया था।
रक्षा सूत्रों के अनुसार युवक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से कश्मीर की एक युवती के संपर्क में आया था। दोनों के बीच पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी और धीरे-धीरे यह संबंध प्रेम संबंध में बदल गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा के चलते जोखिम उठाकर एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया।
हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को केवल प्रेम प्रसंग के रूप में देखने के बजाय सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का अवैध रूप से सीमा पार करना सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय माना जाता है। यही कारण है कि युवक को हिरासत में लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
रक्षा अधिकारियों का कहना है कि युवक के पास यात्रा संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया है कि उसका उद्देश्य केवल अपनी प्रेमिका से मिलना था और उसका किसी भी आतंकी संगठन या अन्य गैरकानूनी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह युवती से विवाह करना चाहता था। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया और युवक ने उससे मिलने का फैसला कर लिया लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित संपर्क व्यवस्था तथा दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण उसने अवैध रास्ता अपनाने का जोखिम उठाया।
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में मानवीय पहलू अवश्य होता है, लेकिन सीमा पार करने की घटना को सुरक्षा के नजरिए से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू-कश्मीर में अतीत में कई बार घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें आतंकवादी भी एलओसी के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के अवैध रूप से सीमा पार करने पर विस्तृत जांच अनिवार्य हो जाती है।
स्थानीय लोगों के बीच भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे प्रेम की खातिर उठाया गया साहसिक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि कानून और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
जानकारों का कहना है कि डिजिटल युग में सीमाओं के आर-पार लोगों के बीच संपर्क बढ़ा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी एक-दूसरे के करीब लाने का काम किया है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े प्रेम संबंधों के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। हालांकि इन संबंधों को कानूनी और वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाना ही सुरक्षित और उचित माना जाता है।
फिलहाल युवक को संबंधित एजेंसियों की निगरानी में रखा गया है। उसके परिवार, पृष्ठभूमि और संपर्कों की जांच की जा रही है। साथ ही उस युवती से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे उसके संबंध बताए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ा है या इसके पीछे कोई अन्य पहलू भी मौजूद है।
Edited By : Chetan Gour
About Writer
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें