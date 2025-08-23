Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर की गलियों से न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक ‘सख्त लौंडे’ जाकिर खान का सफर

Advertiesment
हमें फॉलो करें zakir khan age

WD Feature Desk

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:57 IST)
zakir khan new york show: जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में कॉमेडी शो करके इतिहास रच दिया है। जिसने भी सुना, वह हैरान रह गया।  गूगल ट्रेंड्स से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ जाकिर का नाम छाया है।  किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश के इंदौर की गलियों से निकला एक साधारण सा लड़का, जिसे 'सख्त लौंडा' के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म करने वाला पहला भारतीय कॉमेडियन बन जाएगा! यही नहीं, जाकिर खान ने उस शो के लिए सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाले भारतीय कलाकार का दर्जा भी हासिल किया। यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक सपने के सच होने की कहानी है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। 

मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ऐतिहासिक प्रस्तुति
मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 6000 दर्शकों की भीड़ के सामने जाकिर खान ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी हिंदी स्टैंड-अप कॉमेडी, दिल को छू लेने वाली शायरियों और कहानियों ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उन्हें खड़े होकर 'स्टैंडिंग ओवेशन' दिया। यह पल जाकिर खान के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय कॉमेडी के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था।

कॉलेज छोड़ पकड़ी रेडियो की राह 
जाकिर खान का सफर आसान नहीं था। इंदौर में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनका असली जुनून कुछ और है। कॉलेज छोड़ दिया और रेडियो प्रोड्यूसर बनने की ठानी। बहुत कम लोग जानते हैं जाकिर कॉलेज ड्रॉपआउट हैं। दिल्ली में रहकर उन्होंने रेडियो मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की और इंटर्नशिप के लिए जयपुर गए। जयपुर में बिताए दिन उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दिन थे जहां उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ऐसा समय भी आया जब उनके पास मकान का किराया तक चुकाने के पैसे नहीं थें और खुद मकान मालिक ने किराया माफ कर उन्हें घर लौटने के लिए पैसे दिए।

शुरुआती संघर्ष और 'सख्त लौंडे' का जन्म
जाकिर खान का शुरुआती करियर संघर्षों से भरा था। उनके पहले शो में उन्हें केवल 90 सेकंड के अंदर ही स्टेज से उतार दिया गया था। इतना ही नहीं, उनके लुक्स पर भी भद्दे कमेंट किए गए। जिस इंसान को मजाक करना पसंद था, उसी का मजाक बनाया गया। लेकिन जाकिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों और दर्द को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया। यहीं से 'सख्त लौंडा' और 'हक से सिंगल' जैसे कैरेक्टर का जन्म हुआ, जो लाखों युवाओं से जुड़ सके।

वैश्विक मंच पर कैसे बनी पहचान
2023 में जाकिर खान ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इतना शानदार प्रदर्शन किया कि वे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय हो गए। उनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति, मध्यमवर्गीय परिवार की मुश्किलें और प्रेम से जुड़े अनुभव होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
जाकिर खान का सफर हमें सिखाता है कि सफलता रातों-रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत, जुनून और हार न मानने का जज्बा चाहिए। इंदौर की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक का उनका सफर एक ऐसी प्रेरणा है जो यह साबित करती है कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है।
ALSO READ: कौन हैं राधिकाराजे गायकवाड़, फोर्ब्स ने कहा 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी', दुनिया के सबसे बड़े महल में है निवास

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Azamgarh: 1 लाख का इनामी शंकर कनौजिया मुठभेड़ में ढेर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels