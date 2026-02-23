चैत्र नवरात्रि का पर्व कब से हो रहा है प्रारंभ जानिए महाअष्टमी की सही डेट

Chaitra Navratri 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना मुहूर्त सुबह 06:52 से 07:43 तक। घटस्थापना अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच। गोधुली मुहूर्त शम को 06:29 से 6:53 तक।