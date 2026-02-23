Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(षष्ठी तिथि)
  • तिथि- फाल्गुन शुक्ल षष्ठी
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त- संत गाडगे महाराज ज.
  • राहुकाल: सुबह 08:20 से 09:45 तक
webdunia






चैत्र नवरात्रि का पर्व कब से हो रहा है प्रारंभ जानिए महाअष्टमी की सही डेट

Advertiesment
हमें फॉलो करें शेर पर सवार माता दुर्गा, बैकग्राउंड में मंदिर

WD Feature Desk

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (16:43 IST)
Chaitra Navratri 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना मुहूर्त सुबह 06:52 से 07:43 तक। घटस्थापना अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच। गोधुली मुहूर्त शम को 06:29 से 6:53 तक।
 
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 19 मार्च 2026 को सुबह 06:52 बजे से।
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 20 मार्च 2026 को सुबह 04:52 बजे तक।
चैत्र अष्टमी: 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन अष्‍टमी।
चैत्र नवमी: 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन नवमी।
 

दुर्गा माता की पूजा विधि: 

  • प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें।
  • घर के ही किसी पवित्र स्थान पर पूजा स्थल को साफ करें।
  • वहां पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी नहीं तो मिट्टी के घट में बोएं। 
  • वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी या तांबे का कलश स्थापित करें। 
  • इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बाधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें।
  • इसके बाद वेदी के किनारे पर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति विधि-विधान से विराजमान करें।
  • चित्र या मूर्ति को जल से पवित्र करने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
  • इसके बाद मंत्रों के साथ माता का आवाहन करें।
  • तत्पश्चात मूर्तिका आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। 
  • इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गाजी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। 
  • इसके बाद कन्या भोजन कराएं। फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। 
  • प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्ही जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। 
  • अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें फिर यथा शक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels