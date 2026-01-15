मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

वर्ष 2026 में गुप्त नवरात्रि का महापर्व उन जातकों के लिए एक स्वर्ण अवसर लेकर आ रहा है, जो लंबे समय से करियर में रुकावट, आर्थिक तंगी, विवाह में विलंब या अज्ञात शत्रुओं से परेशान हैं। शास्त्रों के अनुसार, इस काल में किए गए उपाय 'गुप्त' होने के कारण अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं और साधक को मनचाहा फल प्रदान करते हैं।
1. धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि के लिए उपाय
यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है:
उपाय: गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन शाम को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें।
लाभ: इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन के आगमन के नए मार्ग खुलते हैं।
2. नौकरी और करियर में सफलता हेतु
कड़ी मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा या मनचाही नौकरी की तलाश है, तो यह करें:
उपाय: नवरात्रि की नवमी तिथि को एक साफ सफेद सूती कपड़े में मिश्री और थोड़े कपूर बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में चढ़ाएं।
लाभ: इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।
3. विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए
जिन युवक-युवतियों के विवाह में विलंब हो रहा है, उनके लिए यह विशेष उपाय है:
उपाय: गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों तक मां दुर्गा को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही 'ॐ कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी। नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः।।' मंत्र का जाप करें।
लाभ:शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और सुयोग्य जीवनसाथी प्राप्त होता है।
4. कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अचूक टोटका
यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो यह प्राचीन उपाय अपनाएं:
उपाय: गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक कच्चा नारियल लें, उस पर सिंदूर से तिलक करें और उसे अपने सिर से 7 बार वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें।
लाभ: धीरे-धीरे कर्ज उतरने लगता है और आर्थिक स्थिति सुधरती है।
5. गंभीर बीमारियों और अच्छे स्वास्थ्य के लिए
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु :
उपाय: प्रतिदिन मां के सामने लाल चंदन की माला से 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र की एक माला जपें।
लाभ: शारीरिक कष्टों का निवारण होता है और स्वास्थ्य में सुधार आता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।