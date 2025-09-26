Navratri

आज के शुभ मुहूर्त

(चतुर्थी तिथि)
  • तिथि- आश्विन शुक्ल चतुर्थी
  • शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि योग/उपांग ललिता व्रत
  • राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, इन खास 8 संदेशों से भेजें अपनों को शुभकामनाएं

Happy Sharadiya Navratri Panchami Tithi

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (10:01 IST)
How to Write Navratri Wishes: सभी को शारदीय नवरात्रि पंचमी तिथि की शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन देवी स्कंदमाता को समर्पित है। वे मातृत्व, करुणा और ज्ञान की प्रतीक हैं। इस शुभ अवसर पर, आप ये खास संदेश भेजकर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।ALSO READ: Maha Ashtami 2025: महाअष्टमी के दिन करें ये खास उपाय, करियर में तरक्की, सुख और समृद्धि के खुलेंगे द्वार
 
नवरात्रि का पांचवां दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप "मां स्कंदमाता" को समर्पित है। यह मां बुद्धि, ज्ञान और मातृत्व प्रेम की प्रतीक हैं। इनकी उपासना से मन, मस्तिष्क और जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। यहां शारदीय नवरात्रि 2025 के पांचवें दिन (पंचमी तिथि) के लिए सुंदर, भावनात्मक और संस्कारपूर्ण शुभकामना संदेशों का संग्रह दिया गया है, जिन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या SMS के रूप में अपने अपनों को भेज सकते हैं।
 
शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन के खास संदेश:
 
नवरात्रि के पांचवें दिन, 
मां स्कंदमाता आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। 
आपका जीवन खुशियों से भर जाए। 
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
देवी स्कंदमाता की कृपा से, 
आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख-शांति बनी रहे। 
आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों।
Happy Navratri Day 5
 
मां स्कंदमाता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, 
वे आपको सभी बाधाओं से बचाएं 
और आपके जीवन में खुशहाली लाएं। 
Happy Navratri Day 5!
 
मां स्कंदमाता की कृपा से
आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की बौछार हो।
बुद्धि, विवेक और परिवार में प्रेम सदैव बना रहे।
शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि पर ढेरों शुभकामनाएं!ALSO READ: Vijayadashami 2025: रावण क्यों कहलाता है महान, जानिए किन ग्रंथों और आश्चर्यजनक अविष्कारों का जनक था दशानन
 
मां स्कंदमाता करें हर कष्ट का विनाश,
दें समृद्धि, शांति और उज्ज्वल प्रकाश!
जय माता दी
शुभ पंचमी नवरात्रि!
 
नवरात्रि का पांचवां दिन
मां स्कंदमाता की ममता और आशीर्वाद से
आपके जीवन को सुख-समृद्धि से भर दे।
शुभ पंचमी। जय माता दी!
 
स्कंदमाता की ममता का सागर, 
आप पर अपनी कृपा बरसाए। 
पांचवें दिन की पूजा आपको ज्ञान और विवेक प्रदान करे। 
शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन की बहुत-बहुत बधाई!
 
पांचवें दिन की आराधना से मिले 
आपको संतान सुख और 
हर मुश्किल में सफलता। 
जय मां स्कंदमाता!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

