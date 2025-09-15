Festival Posters

आज के शुभ मुहूर्त

(नवमी श्राद्ध)
  • तिथि- आश्विन कृष्ण नवमी
  • शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि अमृत योग/नवमी श्राद्ध
  • राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक
Maharashtrian Navratri food: महाराष्ट्र की साबूदाना खिचड़ी रेसिपी

WD Feature Desk

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (15:37 IST)
Falahari Sabudana Khichdi Recipe: नवरात्रि के नौ दिन व्रत के दौरान सात्विक और पौष्टिक भोजन का विशेष महत्व होता है। साबूदाना खिचड़ी व्रत का सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक व्यंजन है। इसे मूंगफली और मसालों के साथ बनाया जाता है। यहां स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली फलाहारी रेसिपी दी गई हैं। जानें साबूदाना खिचड़ी बनाने की विधि...ALSO READ: Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं
 
सामग्री:
• 1 कप साबूदाना
• 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली
• 1 उबला हुआ आलू (टुकड़ों में कटा हुआ)
• 1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
• 1/2 इंच अदरक (कसा हुआ)
• 1/2 चम्मच जीरा
• 1 चम्मच नींबू का रस
• सेंधा नमक (स्वादानुसार)
• बारीक कटा हरा धनिया
• 1 चम्मच घी
 
बनाने की विधि:
1. साबूदाने को धोकर 4-5 घंटे या रात भर भिगो दें, ताकि वह नरम हो जाए।
2. भीगे हुए साबूदाने में सेंधा नमक, मूंगफली पाउडर और नींबू का रस मिला लें।
3. एक कढ़ाई में घी गरम करें। जीरा और हरी मिर्च डालें।
4. अब आलू के टुकड़े डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें।
5. साबूदाना मिश्रण डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
6. कढ़ाई को 2-3 मिनट के लिए ढक दें।
6. कढ़ाई को 2-3 मिनट के लिए ढक दें।
7. ढक्कन हटाकर हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिला लें। गरमागरम परोसें।

