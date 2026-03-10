Festival Posters

आज के शुभ मुहूर्त

(शीतला सप्तमी)
  • तिथि- चैत्र कृष्‍ण सप्तमी
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:55 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त- बसौरा, शीतला सप्तमी
  • राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समय

devi durga kalash and ghatasthapana
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (12:20 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (12:23 IST)
Chaitra Navratri ghatasthapana Date 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है।
 

नवरात्रि का पहला दिन घटस्थापना का:

दिनांक: 19 मार्च 2026 (गुरुवार)
पूजा: माँ शैलपुत्री की पूजा
तिथि: अमावस्या, प्रतिपदा
तिथि समय:
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ:- 19 मार्च 2026 को सुबह 06:52 बजे से।
प्रतिपदा तिथि समाप्त:- 20 मार्च 2026 को सुबह 04:52 बजे तक।
 

घटस्थापना मुहूर्त: 

प्रात:काल मुहूर्त: सुबह 06:52 से 07:43 तक।
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:59 तक। 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:35 से 06:59 तक।
शुभ योग: सर्वार्थ सिद्धि योग
 

नवरात्रि की विशेष तिथियां:

चैत्र अष्टमी:- 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन अष्‍टमी।
चैत्र नवमी:- 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन नवमी।

