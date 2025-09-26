Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्य

Shardiya Navratri 2025: चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही सप्तमी यानी सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन की पूजा के बाद ही कई घरों में नवरात्रि के व्रत का पारण होता है। इस दिन निशा पूजा का भी खास महत्व है। आइए, जानते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र और कथा के बारे में।