Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपाय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा पाने और ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के लिए 10 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

1. कलश स्थापना: नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में विधि-विधान के साथ कलश स्थापित करें। यह घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

2. दुर्गा सप्तशती का पाठ: नवरात्रि के नौ दिनों तक प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह सभी कष्टों और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है।

3. अखंड ज्योति जलाना: यदि संभव हो तो नौ दिनों तक घर में घी का एक दीपक जलाकर रखें, जिसे "अखंड ज्योति" कहते हैं। यह घर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।

4. कन्या पूजा और भोज: सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं और एक बालक (लांगुरिया) को घर बुलाकर उनका पूजन करें और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराएं। कन्या भोज के बाद उन्हें लाल रंग के रुमाल में दक्षिणा के साथ कुछ सिक्के दान करें।

5. लाल फूल और गुड़हल का फूल: माता रानी को प्रतिदिन लाल रंग का फूल अर्पित करें, खासकर गुड़हल का फूल। यह माता को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से नौ ग्रहों के दोष शांत होते हैं। प्रतिदिन देवी को लाल फूल अर्पित करें और नवग्रह शांति के लिए विशेष प्रार्थना करें।

6. श्रृंगार का सामान अर्पित करना: मां दुर्गा को सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें, जिसमें लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि शामिल हो।

7. दान-पुण्य: नवरात्रि के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और माता प्रसन्न होती हैं।

8. मुख्य द्वार पर तोरण: घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ-सफाई करें। घर में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में स्थापित करें।

9. लौंग और कपूर का उपाय: रोज रात को माता रानी के समक्ष एक कटोरी में पाँच लौंग और कपूर रखकर जलाएं। यह उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है।

10. रंगों का प्रयोग: नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन के लिए निर्धारित रंगों का उपयोग करें। ये रंग सकारात्मकता और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं।



इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और धन का आगमन होता है।