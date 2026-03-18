गुड़ी पड़वा और चैत्र प्रतिपदा के दिन व्रत रखने के हैं 5 फायदे

4. गृह-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार

हिंदू नव वर्ष के पहले दिन व्रत रखने से घर का वातावरण पवित्र होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार सजाने और उपवास करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वर्जित हो जाता है। व्रत के प्रभाव से वर्षभर परिवार के सदस्यों के बीच कलह समाप्त होती है और सुख-शांति का स्थायी वास होता है। यह दिन घर की "वास्तु ऊर्जा" को संतुलित करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है।