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गुड़ी पड़वा और चैत्र प्रतिपदा के दिन व्रत रखने के हैं 5 फायदे

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chaitra navratri and gudi padwa
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:50 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:57 IST)
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Chaitra navratri Gudi padwa 2026: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। प्रथम दिन गुड़ी पड़वा और चैत्र प्रतिपदा रहेगी। भारतीय संस्कृति में गुड़ी पड़वा और चैत्र प्रतिपदा का स्थान अत्यंत गौरवशाली है। यह केवल तिथि का परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्म के मिलन का उत्सव है। इस पावन अवसर पर व्रत रखने के फल और इस तिथि की वैज्ञानिक प्रधानता नीचे दी गई है।
 

चैत्र प्रतिपदा या नवरात्र‍ि का व्रत रखने के 5 चमत्कारी लाभ

1. अखंड सौभाग्य और सुखी जीवन की प्राप्ति
चैत्र प्रतिपदा का व्रत मुख्य रूप से जीवन में 'पूर्णता' लाने वाला माना गया है। जो श्रद्धालु अखंड सौभाग्य और दीर्घायु जीवन की कामना रखते हैं, उनके लिए यह दिन वरदान के समान है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से किया गया संकल्प वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करता है और पति-पत्नी के संबंधों में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करता है। यह व्रत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी माना जाता है।
 
2. गंभीर दोषों का शमन और पाप मुक्ति
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, व्यक्ति के प्रारब्ध (पिछले कर्मों) के कारण उत्पन्न होने वाले दोष जैसे कि 'वैधव्य दोष' या कुंडली के अन्य अशुभ योगों के प्रभाव को कम करने की शक्ति इस व्रत में निहित है। चैत्र प्रतिपदा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान और उपवास आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और साधक को आत्मिक शांति प्राप्त होती है।
 
3. सर्वकार्य सिद्धि: सफलता का मार्ग
यह व्रत केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि संसार में सफलता पाने के लिए भी अचूक है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हों, सामाजिक कार्यों में जुटे हों या अपने व्यावहारिक व्यापारिक जीवन में प्रगति चाहते हों—इस दिन का उपवास आपकी इच्छाशक्ति को प्रबल बनाता है। चैत्र प्रतिपदा पर किया गया मानसिक संकल्प "सर्वकार्य सिद्धि" का मंत्र बन जाता है, जिससे अटके हुए कार्य भी पूरे होने लगते हैं।
 
4. गृह-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार
हिंदू नव वर्ष के पहले दिन व्रत रखने से घर का वातावरण पवित्र होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार सजाने और उपवास करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वर्जित हो जाता है। व्रत के प्रभाव से वर्षभर परिवार के सदस्यों के बीच कलह समाप्त होती है और सुख-शांति का स्थायी वास होता है। यह दिन घर की "वास्तु ऊर्जा" को संतुलित करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
 
5. दरिद्रता का नाश और ऐश्वर्य की वृद्धि
आर्थिक संकट और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए मां जगदंबा की आराधना और चैत्र प्रतिपदा का व्रत अत्यंत फलदायी है। यह व्रत दरिद्रता (मानसिक और भौतिक दोनों) को जड़ से समाप्त कर धन-धान्य की वृद्धि करता है। जो व्यक्ति इस दिन निष्काम भाव से व्रत रखते हैं, उनके भंडार कभी खाली नहीं रहते और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उन्हें ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्रदान करती है।
 
विशेष: चैत्र प्रतिपदा के व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि सात्विक विचारों को अपनाना भी है। यह नौ दिनों की शक्ति साधना का वह आधार स्तंभ है, जो पूरे वर्ष के लिए आपकी प्रगति की नींव रखता है।
 

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