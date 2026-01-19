गुप्त नवरात्रि की खास साधना और पूजा विधि, जानें जरूरी नियम और सावधानियां

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (18:15 IST)

puja rules and precautions of gupt navratri

माघ मास की गुप्त नवरात्रि सामान्य शारदीय या चैत्र नवरात्रि से पूरी तरह भिन्न होती है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे 'मेरु तंत्र' और 'डामर तंत्र' के अनुसार, इसे "साधना की रातें" कहा जाता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक पूजा के बजाय "गोपनीय व्यक्तिगत साधना" पर बल दिया जाता है। यहां गुप्त नवरात्रि की तांत्रिक और गोपनीय साधना के प्रमुख सिद्धांत और नियम दिए गए हैं।

1. गुप्त नवरात्रि: 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में नौ दुर्गा के बजाय 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये देवियाँ तंत्र शास्त्र की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं:- काली, तारा, षोडशी (त्रिपुर सुंदरी), भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। विशेषज्ञों के अनुसार, गृहस्थों के लिए कमला, मातंगी और भुवनेश्वरी की साधना शुभ मानी जाती है, जबकि अन्य कठिन साधनाएँ केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती हैं।

2. गुप्त नवरात्रि: "गुप्त" रखने का नियम तंत्र शास्त्र: तंत्र शास्त्र का मूल सिद्धांत है: "तव पूजा तव जप: सर्वं गुप्तं भवतु" (तुम्हारी पूजा और जप सब गुप्त रहे)।

गोपनीयता: आपकी साधना, आपके मंत्र और यहाँ तक कि आपकी माला भी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि साधना जितनी गुप्त होगी, फल उतना ही तीव्र और सुनिश्चित होगा।

समय: तांत्रिक साधनाओं के लिए निशिता काल (आधी रात का समय) सबसे उपयुक्त माना जाता है।

3. गुप्त नवरात्रि: साधना की मुख्य विधियां वेबसाइट्स और अनुभवी साधक इस दौरान कुछ विशेष क्रियाओं का उल्लेख करते हैं:

मंत्र अनुष्ठान: किसी विशेष महाविद्या के मंत्र का सवा लाख या निश्चित संख्या में जाप शुरू करना।

हवन: विशेष सामग्री (जैसे शहद, गुग्गुल, काली मिर्च या पीली सरसों) से हवन करना, जो शत्रुओं के नाश या कष्टों के निवारण के लिए होता है।

यंत्र साधना: श्रीयंत्र या अन्य विशिष्ट यंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। 4. गुप्त नवरात्रि: तांत्रिक साधना के उद्देश्य साधनाएँ: यह साधनाएँ केवल 'भक्ति' के लिए नहीं, बल्कि विशिष्ट लक्ष्यों के लिए की जाती हैं:

स्तंभन: शत्रुओं को शांत करने के लिए (विशेषकर मां बगलामुखी साधना)। वशीकरण: सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए।

उच्चाटन और शांति: जीवन की बाधाओं और तंत्र बाधा को काटने के लिए। 5. गुप्त नवरात्रि: विशेष सावधानियां और नियम चेतावनी देते हैं कि तांत्रिक साधना बिना नियमों के "उल्टी" भी पड़ सकती है:

ब्रह्मचर्य: इन 9 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। भूमि शयन: बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोना।

सात्विक आहार: प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग। गुरु का होना अनिवार्य: तांत्रिक मंत्र बहुत शक्तिशाली और उग्र होते हैं, इसलिए इन्हें बिना किसी सिद्ध गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए।

6. गुप्त नवरात्रि: आज (प्रतिपदा) से क्या शुरू कर सकते हैं? यदि आप जटिल तंत्र में नहीं जाना चाहते, तो आज से आप "दुर्गा सप्तशती" का गुप्त पाठ या "निर्वाण मंत्र" (ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे) का मानसिक जाप शुरू कर सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका माना जाता है।