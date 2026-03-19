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Navratri Colors: चैत्र नवरात्रि के 9 रंगों की लिस्ट, 'डे-वाइज कलर्स'

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devi durga Chaitra Navratri
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (18:03 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (18:14 IST)
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नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति और शक्ति की उपासना का ही नहीं, बल्कि रंगों के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता भरने का भी उत्सव है। चैत्र नवरात्रि 2026 के लिए नौ रंगों की यह सूची न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और ऊर्जा चक्रों को भी प्रभावित करती है। यहाँ चैत्र नवरात्रि 2026 के नौ रंगों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
 

1. प्रथम दिन (19 मार्च 2026)– पीला (Yellow)

देवी: माँ शैलपुत्री
महत्व: पीला रंग सूर्य की चमक, उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग सीखने की इच्छा और बुद्धि को प्रज्वलित करता है।
प्रभाव: पूजा में पीले वस्त्र धारण करने से मन में प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ शैलपुत्री, जो प्रकृति की शक्ति हैं, इस रंग के माध्यम से भक्त को स्थिरता प्रदान करती हैं।
 

2. दूसरा दिन (20 मार्च 2026)– हरा (Green)

देवी: माँ ब्रह्मचारिणी
महत्व: हरा रंग प्रकृति, विकास और उर्वरता का परिचायक है। यह शांति और स्थिरता का भी प्रतीक है।
प्रभाव: माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। हरा रंग पहनने से एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है, जो कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
 

3. तीसरा दिन (21 मार्च 2026)– ग्रे/स्लेटी (Grey)

देवी: माँ चंद्रघंटा
महत्व: ग्रे रंग संतुलन, सौम्यता और विनम्रता को दर्शाता है। यह बुराई को नष्ट करने की तत्परता और आत्मविश्वास का प्रतीक है।
प्रभाव: माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है। यह रंग भक्त को शांत रहकर भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है।
 

4. चौथा दिन (22 मार्च 2026)– नारंगी (Orange)

देवी: माँ कूष्मांडा
महत्व: नारंगी रंग रचनात्मकता, ऊष्मा और असीम ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग आत्मविश्वास और सामाजिकता को बढ़ाता है।
प्रभाव: माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इस रंग के प्रयोग से जीवन में नया उत्साह और सृजनात्मक विचार जन्म लेते हैं।
 

5. पांचवां दिन (23 मार्च 2026)– सफेद (White)

देवी: माँ स्कंदमाता
महत्व: सफेद रंग शुद्धता, निर्दोषता और शांति का परम प्रतीक है। यह रंग ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है।
प्रभाव: स्कंदमाता की गोद में कार्तिकेय विराजमान हैं, जो मातृत्व और वात्सल्य का रूप हैं। सफेद वस्त्र धारण करने से मन के विकार दूर होते हैं और सात्विकता आती है।
 

6. छठा दिन (24 मार्च 2026)– लाल (Red)

देवी: माँ कात्यायनी
महत्व: लाल रंग शक्ति, साहस, क्रोध (अधर्म के प्रति) और प्रेम का संगम है। यह रंग जीवन की जीवंतता को दर्शाता है।
प्रभाव: महिषासुर मर्दिनी माँ कात्यायनी के पूजन में लाल रंग का प्रयोग शत्रुओं पर विजय पाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
 

7. सातवां दिन (25 मार्च 2026)– रॉयल ब्लू (Royal Blue)

देवी: माँ कालरात्रि
महत्व: यह गहरा नीला रंग अपार ज्ञान, गरिमा और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। यह आकाश और समुद्र की गहराई जैसा अनंत प्रभाव रखता है।
प्रभाव: माँ कालरात्रि अंधकार और बुराई का नाश करने वाली हैं। रॉयल ब्लू रंग भक्त को आंतरिक शांति के साथ-साथ निडरता और वीरता प्रदान करता है।
 

8. आठवां दिन (26 मार्च 2026)– गुलाबी (Pink)

देवी: माँ महागौरी
महत्व: गुलाबी रंग प्रेम, दया, करुणा और सद्भाव का प्रतीक है। यह स्त्री शक्ति की कोमलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।
प्रभाव: माँ महागौरी अत्यंत गौरवर्ण और शांत हैं। इस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है और मन की अशांति दूर होती है।
 

9. नौवां दिन (27 मार्च 2026)– बैंगनी (Purple)

देवी: माँ सिद्धिदात्री
महत्व: बैंगनी रंग आध्यात्मिकता, महानता, दूरदर्शिता और शाही वैभव का प्रतीक है। यह रंग पूर्णता की प्राप्ति को दर्शाता है।
प्रभाव: अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। बैंगनी रंग भक्त को आध्यात्मिक उन्नति और संसार के सुखों के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है।
 
विशेष सुझाव: नवरात्रि के दौरान इन रंगों के वस्त्र धारण करना एक व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन यह वातावरण को उत्सवमय और ऊर्जावान बना देता है।

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