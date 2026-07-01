Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?

सनातन धर्म में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक रूप से व्यापक रूप में मनाई जाती हैं, जबकि माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि साधना, उपासना और देवी आराधना के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना के साथ-साथ शक्ति साधना, मंत्र जप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं।