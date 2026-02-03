Chaturthi Vrat 2026: चतुर्थी का व्रत रखने से क्या होगा फायदा, जानिए महत्व

आइए सरल भाषा में जानते हैं इसके फायदे और महत्व...

चतुर्थी व्रत का महत्व

चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की प्रिय तिथि मानी जाती है। चतुर्थी व्रत भगवान गणेश की पूजा के लिए एक प्रमुख अवसर है। गणेश को ज्ञान, सिद्धि, और समृद्धि का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से विघ्नहर्ता गणेश की कृपा प्राप्त होती है। चतुर्थी व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि जीवन को भी सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है।

