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Guru Pradosh Vrat 2026: शिव और देवगुरु की बरसेगी असीम कृपा! जानें गुरु प्रदोष व्रत का महत्व और चमत्कारी लाभ

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In the image: a Shivling, Lord Shiva, and the planet Jupiter in the background.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 23 May 2026 (14:54 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (15:12 IST)
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Guru Pradosh 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को महादेव की कृपा पाने का सबसे अचूक दिन माना गया है। चंद्र मास के दोनों पक्षों (शुक्ल और कृष्ण पक्ष) की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। जब त्रयोदशी तिथि का मिलाप प्रदोष काल (सूर्यास्त के ठीक बाद का समय) से होता है, तो वह समय शिव साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। वर्ष 2026 में जब यह पावन व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तो इसे 'गुरु प्रदोष' या 'बृहस्पति प्रदोष' के नाम से जाना जाता है। आइए इसे अलग-अलग श्रेणियों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं।
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1. गुरु प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक महत्व

शिव और गुरु का मिलन: यह दिन भगवान भोलेनाथ को तो अत्यंत प्रिय है ही, साथ ही देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होने के कारण इसका महत्व दोगुना हो जाता है।
आध्यात्मिक उन्नति: जो साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत धर्मज्ञान और आत्मिक शांति की प्राप्ति कराने वाला माना गया है।
 

2. जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलता है लाभ

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को कई मुख्य विषयों का कारक माना गया है। इसलिए गुरु प्रदोष का व्रत करने से साधक को निम्नलिखित क्षेत्रों में सीधे तौर पर उन्नति मिलती है:
 
शिक्षा और ज्ञान: बुद्धि प्रखर होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
धन और सुख-समृद्धि: जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है और संपन्नता आती है।
विवाह और संतान सुख: जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं या जो संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान साबित होता है।
पारिवारिक रिश्ते: कुंडली में गुरु मजबूत होने से पिता, बड़े भाई और शिक्षकों के साथ संबंध मधुर और मजबूत होते हैं।
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3. किन लोगों के लिए यह व्रत है सबसे विशेष?

यूं तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है:
विद्यार्थियों के लिए: परीक्षा में सफलता, एकाग्रता और उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए छात्रों को यह व्रत जरूर करना चाहिए।
आध्यात्मिक साधकों के लिए: जो लोग प्रभु भक्ति, ध्यान, जप-तप और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन ऊर्जा से भरा होता है।

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