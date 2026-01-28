Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






माघ पूर्णिमा: व्रत, विधि, महत्व और अचूक उपाय

Advertiesment
हमें फॉलो करें नदी की प्रार्थना करते महिला और पुरुष, कैप्शन में माघ पूर्णिमा 2026 और बैकग्राउंड में मंदिर एवं पूर्णिमा का चांद

WD Feature Desk

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (15:10 IST)
magha purnima 2026 date: 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। माघ मास की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे 'बत्तिसी पूर्णिमा' भी कहते हैं क्योंकि इस दिन किए गए दान-पुण्य का फल 32 गुना होकर प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा के व्रत, विधि, महत्व और अचूक उपाय के बारे में विस्तार से।

  • पूजा एवं व्रत विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)
  • गंगा स्नान का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व
  • दान और दक्षिणा: "बत्तिसी पूर्णिमा"
  • कंबल और ऊनी वस्त्र
  • माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय

पूजा एवं व्रत विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

इस दिन की शुरुआत शुद्धता और संकल्प के साथ करनी चाहिए:
ब्रह्म मुहूर्त स्नान: सूर्योदय से पूर्व उठें। पवित्र नदी (गंगा) में स्नान करें। यदि घर पर हैं, तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
सूर्यार्घ्य: स्नान के पश्चात सूर्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
संकल्प: हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें।
विष्णु पूजन: भगवान श्री हरि विष्णु या कृष्ण जी की विधि-विधान से पूजा करें।
तिल का महत्व: इस दिन काले तिल का दान और पूजा में प्रयोग विशेष फलदायी है।

गंगा स्नान का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार, माघ पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं।
पंच तत्व कृतज्ञता: गंगा में 5 डुबकी लगाने का विधान है, जो हमारे शरीर के पंच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) के प्रति सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है।
अश्वमेघ यज्ञ का फल: इस दिन स्नान करने से एक अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है।
आरोग्य लाभ: वैज्ञानिक रूप से गंगा जल के औषधीय गुणों के कारण इसमें स्नान करने से कई चर्म रोग दूर होते हैं और मानसिक तनाव कम होता है।
 

दान और दक्षिणा: "बत्तिसी पूर्णिमा"

इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से इन वस्तुओं का दान करें:
  • कंबल और ऊनी वस्त्र
  • तिल (विशेष रूप से काले तिल)
  • पांच प्रकार के अनाज
  • घी, नमक और गुड़
  • दीपदान: नदी के तट पर दीप जलाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय

यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या सुख-समृद्धि चाहते हैं, तो ये उपाय करें:
1. पीली कौड़ियां: विधि-11 कौड़ियों को हल्दी से रंगकर लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और तिजोरी में रखें। लाभ-आर्थिक तंगी से मुक्ति
2. खीर का भोग: विधि-माता लक्ष्मी को लाल/पीली सामग्री और खीर अर्पित करें। लाभ- सुख-समृद्धि में वृद्धि
3. श्रीसूक्त पाठ: विधि-पूजा के समय श्रीसूक्त या लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। लाभ- धन का आगमन
4. तुलसी पूजन: विधि-शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। लाभ- मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

माघ पूर्णिमा के मुख्य लाभ

पाप मुक्ति: अनजाने में हुए पापों का नाश होता है।
मोक्ष की प्राप्ति: जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।
सौभाग्य: उत्तम संतान, यश और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
मानसिक शांति: मन को स्थिरता मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
नोट: इस वर्ष माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में दीपदान और पितरों के निमित्त तर्पण करना न भूलें।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels