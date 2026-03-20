सौभाग्य सुंदरी व्रत क्यों रखा जाता है? जानिए इसका महत्व और उपवास के नियम

अधिकांश पंचांगों के अनुसार, चैत्र मास के दौरान आने वाला सौभाग्य सुंदरी व्रत (या सौभाग्य तीज) 21 मार्च 2026 को रखा जाएगा। 'सौभाग्य सुंदरी व्रत' को कई क्षेत्रों में सौभाग्य तीज भी कहा जाता है। इस दिन मनोरथ तीज और गणगौर तीज भी रहती है। विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 2026 में यह व्रत मुख्य रूप से दो बार चर्चा में रहता है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में तिथियों की गणना भिन्न हो सकती है।

सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इसे करती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत का मुख्य उद्देश्य दांपत्य जीवन को सुखमय बनाना और पति की आयु को लंबा करना है। घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ALSO READ: Ganagaur Teej Festival 2026: गणगौर तीज व्रत कब है, जानें खास जानकारी

सौभाग्य सुंदरी व्रत की पूजा विधि इस व्रत को करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है:

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें

पूजा स्थान को साफ करके दीप जलाएं

देवी पार्वती या गौरी माता की पूजा करें

उन्हें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें

व्रत कथा सुनें या पढ़ें

दिनभर उपवास रखें (कुछ लोग फलाहार भी करते हैं)

शाम को आरती करके व्रत का पारण करें

पूजा के लिए महत्वपूर्ण बातें सोलह श्रृंगार: इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती को भी सुहाग की सामग्री (सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि) अर्पित करती हैं।

संयुक्त पूजा: महादेव और माता गौरी की संयुक्त रूप से पूजा करना अनिवार्य है। दोष निवारण: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन कन्याओं के विवाह में मंगल दोष या अन्य बाधाएं आ रही हों, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है।

व्रत के दौरान ध्यान रखने वाली बातें व्रत के दिन क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें किसी का अपमान न करें साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करें

अन्य महत्वपूर्ण तिथियां (क्षेत्रीय गणना के अनुसार) कुछ परंपराओं में मार्गशीर्ष मास की तृतीया को भी यह व्रत मनाया जाता है:

गौरी तृतीया: 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को माघ शुक्ल तृतीया के दिन भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष पूजन किया जाता है।

सौभाग्य पंचमी: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) को लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी मनाई जाएगी, जो सुख-समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है।

व्रत कथा (संक्षेप में) पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार एक स्त्री ने श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया। देवी की कृपा से उसके पति की आयु बढ़ी और उसका दांपत्य जीवन सुखमय हो गया। तभी से इस व्रत को सौभाग्य और समृद्धि देने वाला माना जाता है।