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सिद्धिलक्ष्मी जयंती 2026: सफलता और समृद्धि के संगम का महापर्व

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Siddhi Lakshmi Jayanti
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:37 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:46 IST)
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Siddhi Lakshmi Jayanti 2026: वैशाख शुक्ल एकादशी: जब प्रकट हुई 'पूर्णता' की देवी। हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन बेहद खास है। यह देवी सिद्धिलक्ष्मी के अवतरण का उत्सव है। द्वादश सिद्धिविद्या देवियों में प्रमुख, माता सिद्धिलक्ष्मी की आराधना का अर्थ है- अपने जीवन में 'धन' (लक्ष्मी) और 'सफलता' (सिद्धि) दोनों को एक साथ आमंत्रित करना।
 

1. नाम में छिपा है सफलता का रहस्य

कौल सिद्ध धर्म के गहरे दर्शन को समझें तो 'सिद्धिलक्ष्मी' शब्द दो महाशक्तियों का मिलन है:
सिद्धि: इसका अर्थ है हर कार्य में 'परफेक्शन' या पूर्ण सफलता।
लक्ष्मी: इसका अर्थ है वैभव और ऐश्वर्य।
विद्वानों का मानना है कि 'लक्ष्मी' शब्द का मूल 'लक्ष्य' में है। तंत्र की भाषा में इसका अर्थ है जीवन का 'सार'। यानी देवी माँ न केवल आपकी तिजोरी भरती हैं, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्यों को भी पूरा करती हैं।
 

2. अष्टलक्षणा: आठ वरदानों की स्वामिनी

धर्मग्रंथों में देवी को 'अष्टलक्षणा' कहकर पुकारा गया है। उनकी शरण में आने वाले भक्त को आठ दिशाओं से खुशहाली मिलती है:
धन और धान्य (आर्थिक संपन्नता)
पुत्र और आरोग्य (वंश वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य)
ज्ञान और सौभाग्य (बुद्धि और अच्छी किस्मत)
विजय और मोक्ष (सफलता और आध्यात्मिक मुक्ति)
 

3. इस दिन की महिमा: अनंत फल की प्राप्ति

सिद्धिलक्ष्मी जयंती के दिन की गई साधना सामान्य दिनों से हजार गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। यदि आप भी अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव चाहते हैं, तो इस दिन ये कार्य जरूर करें:
 
साधना: श्री सूक्त और श्रीलक्ष्मी सहस्रनाम का भक्तिपूर्ण पाठ करें।
अनुष्ठान: इस दिन किया गया जप, हवन और दान सीधे देवी के चरणों तक पहुँचता है।
सिद्धि: यह दिन लौकिक (सांसारिक सुख) और पारलौकिक (आध्यात्मिक शक्ति) दोनों प्रकार की उपलब्धियों के द्वार खोलता है।
सार: अगर आप अपने 'लक्ष्य' को पाना चाहते हैं और 'सार' को समझना चाहते हैं, तो सिद्धिलक्ष्मी जयंती से बेहतर कोई अवसर नहीं है।
देवी सिद्धिलक्ष्मी आप पर कृपा करें!

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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