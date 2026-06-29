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Batuk Bhairav Jayanti 2026: बटुक भैरव जयंती पर क्यों की जाती है कुत्ते की सेवा? जानें धार्मिक महत्व

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The image caption features a Batuk Bhairav ​​Jayanti message alongside a depiction of Lord Batuk Bhairav- the child form of Lord Shiva- and scenes showing the service of dogs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 (12:05 IST) Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 (11:57 IST)
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Dog Worship in Hinduism: हिंदू धर्म में बटुक भैरव जयंती का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान शिव के बाल स्वरूप बटुक भैरव की उपासना के लिए समर्पित होता है। बटुक भैरव जयंती पर कुत्ते की सेवा और उसे भोजन कराने का बहुत गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है।ALSO READ: Somwar Purnima Upay: सोमवार की पूर्णिमा पर इन 3 खास उपायों से चमक सकती है किस्मत, जानें शुभ उपाय

हिंदू शास्त्रों में भगवान भैरव के सभी रूपों, चाहे वे उग्र रूप काल भैरव हों या सौम्य बाल रूप बटुक भैरव का वाहन 'कुत्ता' (श्वान) बताया गया है। यही कारण है कि बटुक भैरव जयंती पर श्वान यानी कुत्ते की सेवा करना सीधे भगवान भैरव की सेवा करने के समान माना जाता है। आज, 29 जून 2026ल दिन सोमवार को बटुक भैरवी जयंती मनाई जा रही है। 
 
  • कुत्ते की सेवा का क्या है धार्मिक महत्व?
  • बटुक भैरव जयंती पर कैसे करें कुत्ते की सेवा?
  • बटुक भैरव जयंती पर क्या करें?
  • कुत्ते को भोजन कराते समय रखें इन बातों का ध्यान
  • बटुक भैरव जयंती का संदेश
  • बटुक भैरव जयंती और कुत्ते की सेवा- FAQs
 

आइए इसके पीछे के मुख्य धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों को विस्तार से समझते हैं:

 

1. कुत्ते की सेवा का क्या है धार्मिक महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसलिए बटुक भैरव जयंती या भैरव पूजा के अवसर पर कुत्ते को भोजन कराना, उसकी सेवा करना और उसके प्रति दया का भाव रखना भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है।
 
 

2. बटुक भैरव जयंती पर कैसे करें कुत्ते की सेवा?

तेल चुपड़ी रोटी: इस दिन किसी कुत्ते या विशेषकर काले कुत्ते को रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर खिलाएं।
 
दूध या मीठी पूड़ी: भैरव जी के बाल रूप को मीठा पसंद है, इसलिए कुत्तों को मीठी पूड़ी, दूध या बिस्कुट देना भी अत्यंत शुभ होता है।
 
मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन कुत्ते को रोटी, दूध, बिस्कुट या मीठी रोटी खिलाता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं। साथ ही परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है।

3. बटुक भैरव जयंती पर क्या करें?

* भगवान बटुक भैरव का विधि-विधान से पूजन करें।
* सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
* भैरव मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें।
* काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें।
* कुत्ते को रोटी, दूध या उसकी सेहत के लिए उपयुक्त भोजन खिलाएं।
* जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और दान-पुण्य करें।ALSO READ: Vat Savitri Purnima 2026: सुहागिनें नोट कर लें तारीख और शुभ मुहूर्त, इस दिन बरगद पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान!
 

4. कुत्ते को भोजन कराते समय रखें इन बातों का ध्यान

* कुत्ते को ताजा और सुरक्षित भोजन ही दें।
 
* पशुओं के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें।
 
* ऐसा भोजन न दें जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो` जैसे चॉकलेट, अत्यधिक मसालेदार या जहरीले खाद्य पदार्थ।
 
* यदि कोई आवारा कुत्ता बीमार या घायल दिखे, तो स्थानीय पशु-सेवा संस्था या पशु चिकित्सक से संपर्क करने का प्रयास करें।
 
* इस पवित्र दिन पर किसी भी आवारा या पालतू कुत्ते को मारें-पिटें नहीं और न ही उन्हें दुत्कारें। ऐसा करने से भैरव देव रुष्ट हो सकते हैं। भूलकर भी न करें यह गलती न करें।

 

5. बटुक भैरव जयंती का संदेश

संक्षेप में कहें तो, बटुक भैरव जी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि उनके प्रिय वाहन श्वान को भोजन न कराया जाए। बटुक भैरव जयंती केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह दया, सेवा और करुणा का भी संदेश देती है। कुत्ते की सेवा को भगवान भैरव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह परंपरा जीवों के प्रति संवेदनशीलता और सह-अस्तित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। इस दिन मूक पशुओं के प्रति दिखाई गई दया सीधे महाकाल के बाल स्वरूप तक पहुंचती है।
 

6. बटुक भैरव जयंती और कुत्ते की सेवा- FAQs

 
1. बटुक भैरव जयंती क्या है?
बटुक भैरव जयंती भगवान शिव के बाल स्वरूप भगवान बटुक भैरव को समर्पित एक पावन पर्व है। इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करने से भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलने की धार्मिक मान्यता है।
 
2. बटुक भैरव जयंती पर कुत्ते की सेवा क्यों की जाती है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराना और उसकी सेवा करना भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है।
 
3. बटुक भैरव जयंती पर कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए?
कुत्ते को ताजा और उसके लिए सुरक्षित भोजन, जैसे सादी रोटी, दूध, डॉग फूड या अन्य उपयुक्त भोजन खिलाया जा सकता है। 
 
4. क्या बटुक भैरव जयंती पर काले कुत्ते को भोजन कराना जरूरी है?
नहीं। धार्मिक परंपराओं में काले कुत्ते का विशेष उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी भी कुत्ते की सेवा और उसे प्रेमपूर्वक भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Sant Kabir: अनपढ़ थे कबीर, फिर कैसे डिगा दी बड़े-बड़े पंडितों की गद्दी? सिकंदर लोदी भी टेक चुका था घुटने!

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