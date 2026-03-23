यमुना छठ 2026: क्या है इस व्रत का महत्व और इस दिन क्या करें? जानिए पूरी विधि

Yamuna chhath 2026: ब्रज संस्कृति में यमुना छठ (जिसे यमुना जयंती भी कहा जाता है) का विशेष महत्व है। यह पर्व चैत्र शुक्ल षष्ठी को माँ यमुना के पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन तिथि 24 मार्च को पड़ रही है।

धार्मिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि यमुना जी को सूर्यपुत्री, यमराज की बहन और भगवान श्रीकृष्ण की पटरानी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनकी आभा सहन नहीं कर सकीं, तब उनके अंश से यम और यमुना (यमी) का जन्म हुआ। आकाश मार्ग से धरती पर उतरी यमुना जी को 'पतित पावनी' का वरदान प्राप्त है, जो गंगा में मिलकर पूर्णता पाती हैं।

महत्वपूर्ण षष्ठी तिथि (2026) प्रारम्भ: 23 मार्च, शाम 06:38 बजे से। समाप्ति: 24 मार्च, शाम 04:07 बजे तक।

उत्सव और परंपराएँ मथुरा और वृंदावन: मथुरा और वृंदावन में इस दिन उत्सव का अनूठा रंग दिखता है। श्रद्धालु सूर्योदय से पूर्व यमुना के पावन जल में 'आध्यात्मिक स्नान' कर आत्मा की शुद्धि का संकल्प लेते हैं। यमुना नदी की पूजा के लिए मधुरा और वृंदावन में विशेष तैयारियां होती हैं। इस दिवस को देवी यमुना के पृथ्वी पर अवतरित होने की मान्यता के लिए स्मरण किया जाता है। पौराणिक कथाओं में देवी यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना गया है। यही कारण हैं कि यमुना मुख्यरूप से ब्रजवासियों द्वारा पूजनीय हैं।

व्रत एवं पूजन: निर्जला उपवास: भक्त 24 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण के साथ यमुना जी की विशेष आरती करते हैं।

पूजा और अनुष्‍ठान: घाटों पर विशेष सफाई, आतिशबाजी और 'नैवेद्यम' का भोग लगाया जाता है। पूजा के पश्चात ब्राह्मण भोज और प्रसाद वितरण की परंपरा है।

यमुना छठ के शुभ दिन, भक्त भोर से पहले उठते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यमुना नदी में आध्यात्मिक स्नान करते हैं।

ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और शाश्वत आनंद और प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस अवसर पर घाटों की सफाई की जाती है और पटाखे फोड़ना एक आम बात है।

फिर विशिष्ट 'मुहूर्त' पर देवी यमुना की विशेष पूजा की जाती है।

चूंकि देवी यमुना को श्री कृष्ण की सखी माना जाता है, इसलिए भक्त इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी करते हैं।

यमुना छठ के दिन भक्त कठोर उपवास भी रखते हैं। वे 24 घंटे की अवधि तक कुछ भी नहीं पीते या खाते हैं।

अगले दिन सुबह की पूजा की रस्में पूरी करने के बाद उपवास तोड़ा जाता है।

देवी को चढ़ाने के लिए 'नैवेद्यम' नामक विशेष भोजन प्रसाद तैयार किया जाता है।

पूजा समाप्त करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन दान किया जाता है और प्रसाद मित्रों और रिश्तेदारों में वितरित किया जाता है।

यमुना: एक जीवनदायिनी यात्रा यमुनोत्री ग्लेशियर (उत्तराखंड) से निकलकर लगभग 1,300 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह नदी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में विलीन होती है। यह केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।

यमुना अवतरण: संक्षेप कथा जन्म और परिचय: यमुना जी भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की पुत्री तथा धर्मराज यमराज की जुड़वा बहन हैं। सूर्यपुत्री होने के कारण इन्हें 'सूर्यतनया' और 'रविनंदिनी' भी कहा जाता है। कथा के अनुसार, माता संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर सकीं, इसलिए वे अपनी 'छाया' को सूर्य देव के पास छोड़कर मायके चली गईं। संज्ञा के गर्भ से यम और यमी (यमुना) का जन्म हुआ था।

नदी का रूप और धरती पर आगमन: यमुना जी मूलतः आकाश मार्ग की देवी हैं। उनके विरह और करुणा के आँसुओं ने जब प्रवाह का रूप लिया, तो वे नदी बन गईं। जब वे पृथ्वी पर आने लगीं, तब उन्होंने अपने उद्धार का मार्ग पूछा। भगवान ने उन्हें बताया कि धरती पर जब वे पावन गंगा नदी में मिलेंगी, तब वे 'पतित पावनी' बन जाएँगी और श्रद्धापूर्वक स्नान करने वाले भक्तों का उद्धार करेंगी।