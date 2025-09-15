राजस्थान के अजमेर जिले के टांकावास गांव में एक सांड पानी की टंकी पर 60 फीट ऊपर चढ़ गया। रेस्क्यू की तैयारी के बीच वह खुद उतरकर चला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया।

Ajmer bull viral video : राजस्थान के अजमेर में उस समय लोग हैरान रह गए जब एक सांड पानी की टंकी पर 60 फीट ऊपर चढ़ गया। उसे उतारने के लिए क्रेन मंगाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही वह खुद टंकी से उतरकर चला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

अजमेर के टांकावास गांव में शनिवार को शाम पांच बजे के लगभग एक सांड पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसी टंकी से पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है। ऐसे में सांड को टंकी पर देखकर गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की जानकारी प्रशासन को दी‌।

यूपी के मॉडल पर आगे बढ़ता पड़ोस का राज्य राजस्थान, कई फुट ऊंची टंकी पर चढ़ा सांड ,स्थान है अजमेर राजस्थान।



भाजपा की यूपी सरकार के मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही का झूठा यशगान भाड़े के भांडों से गवा रहे हैं और पड़ोस के राज्यों में पहुंचा यूपी का मॉडल गवाही दे रहा है। pic.twitter.com/uZddUwm3a0 — Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) September 14, 2025 प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हुआ। पुलिस और पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। सिविल डिफेंस की टीम के सदस्य जैसे ही सीढ़ियों से सांड के पास जाने लगे तो सांड नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम भी सांड से कुछ दूरी पर जाकर वापस लौट आई। प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हुआ। पुलिस और पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। सिविल डिफेंस की टीम के सदस्य जैसे ही सीढ़ियों से सांड के पास जाने लगे तो सांड नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम भी सांड से कुछ दूरी पर जाकर वापस लौट आई।

अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेन मंगाने का फैसला किया गया। क्रेन मौके पर पहुंचने तक रात हो गई। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और अगली सुबह सांड को नीचे उतारने का फैसला किया गया। हालांकि, अगले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता। इससे पहले ही सांड खुद नीचे उतर गया और चला गया।

edited by : Nrapendra Gupta