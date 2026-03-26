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राम- राष्ट्र की जीवनधारा और शाश्वत चेतना का प्रवाह

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मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का फोटो
BY: सुशील कुमार शर्मा
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:30 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:10 IST)
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जब भारतीय मानस अपनी गहराइयों में उतरता है, तो उसे वहां किसी एक व्यक्तित्व का ही नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवनदर्शन का साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार राम का है जो केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, केवल एक आदर्श पुरुष नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्र की जीवनधारा हैं। राम वह नाम है, जो युगों से हमारी चेतना में प्रवाहित हो रहा है नदी की तरह, जो निरंतर बहती है, बदलते किनारों के बीच भी अपनी मूल प्रकृति को अक्षुण्ण रखती है।ALSO READ: राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्त
 
राम नवमी केवल एक जन्मतिथि का उत्सव नहीं, बल्कि उस जीवनदर्शन का स्मरण है, जिसने भारत को ‘भारत’ बनाया। यह उस मर्यादा का उत्सव है, जिसने शक्ति को संयम में बदला, और उस करुणा का, जिसने सत्ता को सेवा में रूपांतरित किया।
 

पुरातन संदर्भ: मर्यादा का आदर्श

वाल्मीकि के राम इतिहास के पन्नों पर अंकित चरित्र नहीं, बल्कि एक जीवित मानवीय संघर्ष के प्रतीक हैं। वे देवत्व से पहले मनुष्य हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है।
 
राजपुत्र होकर वनवास स्वीकार करना, पिता के वचन को अपने सुख से ऊपर रखना, राज्य की अपेक्षा धर्म को प्रधान मानना ये घटनाएं केवल कथा नहीं हैं, बल्कि उस मूल्य प्रणाली की स्थापना हैं, जिस पर भारतीय समाज का आधार निर्मित हुआ। राम का जीवन यह सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। जब वे रावण का वध करते हैं, तो वह केवल एक असुर का अंत नहीं होता, बल्कि अहंकार, अन्याय और अधर्म पर मर्यादा की विजय होती है।
 
तुलसीदास ने राम को जनभाषा में उतारकर उन्हें जनमानस का अभिन्न अंग बना दिया। उनके राम केवल राजा नहीं, बल्कि ‘रामचरितमानस’ के माध्यम से हर घर के आत्मीय बन गए। वहां राम करुणा हैं, भक्ति हैं, और जीवन के प्रत्येक संघर्ष में मार्गदर्शक हैं।

 

राम की विचारधारा: राष्ट्र की नैतिक संरचना का मूल

यदि हम गहराई से देखें, तो पाएंगे कि राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र की नैतिक संरचना के मूल में स्थित हैं। राम का अर्थ है मर्यादा, राम का अर्थ है संतुलन। राम का अर्थ है कर्तव्य। जब समाज में मर्यादा होती है, तब संबंधों में स्थिरता आती है। जब कर्तव्य का बोध होता है, तब अधिकार स्वतः संतुलित हो जाते हैं। और जब संतुलन होता है, तब ही समरसता संभव होती है। रामराज्य की कल्पना केवल एक आदर्श शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का स्वप्न है जहां न्याय, समानता और करुणा का समन्वय हो। जहां राजा और प्रजा के बीच कोई दूरी न हो, जहां शासन सेवा का पर्याय बन जाए।

 

मध्यकाल से आधुनिक काल तक: राम का विस्तार

समय के साथ साथ राम की व्याख्याएं भी बदलती रहीं, पर उनकी मूल चेतना कभी परिवर्तित नहीं हुई।
 
भक्ति काल में राम भक्ति और समर्पण के केंद्र बने। कबीर ने राम को निर्गुण रूप में देखा उनके लिए राम कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक व्यापक सत्ता थे। वहीं तुलसीदास ने उन्हें सगुण रूप में प्रस्तुत किया एक ऐसे आदर्श के रूप में, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने ‘रामराज्य’ को स्वतंत्र भारत का स्वप्न बताया। उनके लिए रामराज्य का अर्थ था न्यायपूर्ण समाज, जहां अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। यहां राम किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक मूल्य के प्रतीक बन जाते हैं।
 

वर्तमान संदर्भ: राम विखंडन के बीच समरसता का सूत्र

आज का समय तीव्र परिवर्तन का समय है। तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है, परन्तु मनुष्य को भीतर से जटिल भी कर दिया है। संबंधों में दूरी है, समाज में विभाजन है, और जीवन में असंतुलन है।

ऐसे समय में राम की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। राम हमें सिखाते हैं कि प्रगति के साथ साथ मूल्यों का संरक्षण आवश्यक है।वे बताते हैं कि शक्ति का उपयोग संयम के साथ होना चाहिए। राम यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है।
 
जब हम राम को केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो उनकी व्यापकता को सीमित कर देते हैं। पर जब हम उन्हें जीवनदर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं, तब वे हमारे प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक संबंध में और प्रत्येक संघर्ष में मार्गदर्शक बन जाते हैं।

 

राम और नई पीढ़ी: संवाद का नया आयाम

नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है परम्परा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करना।
राम की कथा उन्हें यह संतुलन सिखा सकती है। राम यह सिखाते हैं कि आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से कट जाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझते हुए आगे बढ़ना है।
 
नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि राम केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा हैं। उनकी मर्यादा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी त्रेता युग में थी। यदि युवा पीढ़ी राम के जीवन से यह सीख ले सके कि कर्तव्य सर्वोपरि है, संबंधों में सम्मान आवश्यक है, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व अनिवार्य है तो यह नवभारत के निर्माण की सबसे बड़ी नींव होगी।
 

राम- एक प्रवाह, एक अनुभव

राम को किसी एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं। वे एक प्रवाह हैं जो समय के साथ बहता है, पर अपनी शुद्धता को बनाए रखता है। वे एक अनुभव हैं जो हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग रूप में प्रकट होता है।

राम किसी के लिए वे आस्था हैं, किसी के लिए आदर्श, और किसी के लिए जीवन का मार्गदर्शन। राम नवमी का यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि हमें राम को केवल पूजना नहीं, बल्कि जीना भी है।
 
जब राष्ट्र अपनी आत्मा की खोज करता है, तो उसे राम मिलते हैं। जब समाज अपने मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहता है, तो उसे राम की आवश्यकता होती है।और जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और शांति की तलाश करता है, तो राम उसके पथप्रदर्शक बनते हैं। राम केवल अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संभावना हैं। वे राष्ट्र की जीवनधारा हैं जो निरंतर बहती है, जो सबको जोड़ती है, और जो हर युग में नए अर्थों के साथ प्रकट होती है।
 
राम नवमी का यह संदेश है कि हम अपने भीतर के राम को पहचानें मर्यादा के रूप में, करुणा के रूप में, और कर्तव्य के रूप में। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम जागेंगे, तभी राष्ट्र अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकाशित होगा।
 
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)ALSO READ: रामनवमी 2026: श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र, जाप करने से मिलेगा सबकुछ

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