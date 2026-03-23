रामनवमी 2026: प्रभु श्रीराम को लगाएं ये 5 खास भोग, तुरंत प्रसन्न होकर देंगे आशीर्वाद

Ram Bhog For Ram Navami 2026: रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु श्रीराम को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए उनके भोग में सात्विकता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ उन प्रमुख व्यंजनों की सूची है जो रामनवमी पर भगवान राम को अर्पित किए जाते हैं। 26 मार्च 2026 को रामनवमी मनाई जाएगी लेकिन अयोध्या में 27 मार्च को मनाएंगे।

1. पंजिरी (धनिया पंजिरी) रामनवमी पर धनिया की पंजिरी का विशेष महत्व है। इसे पिसे हुए सूखे धनिये, घी, चीनी और सूखे मेवों (मखाना, काजू, बादाम) से बनाया जाता है। चैत्र की गर्मी में धनिया शीतलता प्रदान करता है, इसलिए यह मुख्य प्रसाद माना जाता है।

2. पंचामृत किसी भी वैष्णव पूजा की तरह, राम जन्मोत्सव पर पंचामृत अनिवार्य है। यह पाँच अमृततुल्य वस्तुओं—दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से बनता है। इसमें तुलसी दल डालना कभी न भूलें, क्योंकि बिना तुलसी के श्री राम भोग स्वीकार नहीं करते।

3. केसरिया भात (मीठे चावल) भगवान राम को पीले रंग के मीठे चावल बहुत प्रिय हैं। इन्हें केसर, इलायची, और सूखे मेवों के साथ बनाया जाता है। पीला रंग शुभता और ज्ञान का प्रतीक है, जो श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाता है।

4. खीर और पूरी दूध और चावल से बनी खीर को 'अमृत' के समान माना जाता है। त्रेतायुग में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था, उसके फलस्वरुप प्रसाद में खीर (चरु) ही प्राप्त हुई थी। इसलिए रामनवमी पर खीर का भोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. कंदमूल और फल चूँकि श्री राम ने अपने जीवन के 14 वर्ष वनवास में बिताए थे, इसलिए उन्हें कंदमूल (जैसे शकरकंद) और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। फलों में मुख्य रूप से केला, सेब और बेर (शबरी के प्रेम की याद में) चढ़ाए जाते हैं।

6. पना (बेल या आम का शरबत) रामनवमी चैत्र मास (गर्मी की शुरुआत) में आती है। उत्तर भारत के कई मंदिरों में भगवान को शीतल पेय के रूप में गुड़ और सोंठ का पना या बेल का शरबत अर्पित किया जाता है।

भोग लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें: तुलसी दल: प्रत्येक भोग के ऊपर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें।

सात्विकता: भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। स्वच्छता: भोग तैयार करते समय शुद्ध घी और साफ बर्तनों का ही उपयोग करें।