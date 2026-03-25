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रामनवमी 2026: भगवान श्रीराम के 5 चमत्कारी मंत्र, जाप करते ही दूर होंगे संकट और पूरी होगी हर मनोकामना

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Lord Ram
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (12:07 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (12:16 IST)
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Lord rama mantra: रामनवमी पर प्रभु श्रीराम के मंत्रों का जाप करना या उनके नाम का जाप करना सबसे शुभ और कष्ट निवारण वाला माना गया है। कलयुग में राम का नाम ही तारने वाला नाम है। चलिए जानते हैं कि वे कौनसे 5 मंत्र हैं जो सभी तरह के संकटों का निवारण करके मनोकामना की पूर्ति करते हैं।
 

प्रभु श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र: 5 Major Mantras of Lord Shri Ram

  1. 'श्री राम जय राम जय जय राम'
  2. 'ॐ रामभद्राय नम:'
  3. 'ॐ नमो भगवते रामचंद्राय' 
  4. 'ॐ रामचंद्राय नम:'
  5. 'ॐ जानकी वल्लभाय स्वाहा'
 

प्रभु श्रीराम के 12 प्रमुख मंत्र: 12 Major Mantras of Lord Shri Ram

1. राम: यह मंत्र अपने आप में पूर्ण है तथा शुचि-अशुचि अवस्था में भी जपा जा सकता है। यह तारक मंत्र कहलाता है।
2. रां रामाय नम:: सकाम जपा जाने वाला यह मं‍त्र राज्य, लक्ष्मी पुत्र, आरोग्य व वि‍पत्ति नाश के लिए प्रसिद्ध है।
3. ॐ रामचंद्राय नम:' क्लेश दूर करने के लिए प्रभावी मंत्र है।
4. 'ॐ रामभद्राय नम:' कार्य की बाधा दूर करने के लिए अवश्व प्रभावी है।
5. 'ॐ जानकी वल्लभाय स्वाहा' प्रभु कृपा प्राप्त करने व मनोकामना पूर्ति के लिए जपने योग्य है।
6. 'ॐ नमो भगवते रामचंद्राय' विपत्ति-आपत्ति के निवारण के लिए जपा जाता है।
7. 'श्रीराम जय राम, जय-जय राम' इस मंत्र का कोई सानी नही है। शुचि-अशुचि अवस्था में जपने योग्य है।
8. श्रीराम गायत्री मंत्र 'ॐ दशरथाय नम: विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम: प्रचोदयात्।' यह मंत्र समस्त संकटों का शमन करने वाला तथा ऋद्धि-सिद्धि देने वाला माना गया है।
9. 'ॐ नम: शिवाय', 'ॐ हं हनुमते श्री रामचंद्राय नम:।' यह मंत्र एकसाथ कई कार्य करता है। स्त्रियां भी जप सकती हैं। साधारणतया हनुमानजी के मंत्र उग्र होते हैं। शिव तथा राम मंत्र के साथ जप करने से उनकी उग्रता समाप्त हो जाती है।
10. 'ॐ रामाय धनुष्पाणये स्वाहा:' शत्रु शमन, न्यायालय, मुकदमे आदि की समस्या से मुक्ति हेतु प्रशस्त है।
11. सीता राम सीता राम जय जय सीता राम": इसे राम युगल मंत्र कहते हैं  है, जो भक्तों द्वारा निरंतर जपा जाता है। सके अलावा, "ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः" भी एक प्रभावशाली स्तुति मंत्र है।
12 ध्यान मंत्र: "लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो-भूयो नामाम्यहम्"।
 
रामरक्षास्तोत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि के जप कर अनुष्ठान रूप में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। श्री हनुमानजी व भगवान राम का चि‍त्र सामने लाल रंग के वस्त्र पर रखकर पंचोपचार पूजन कर जप किया जाना चाहिए। यही सरल व लौकिक विधि है।

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