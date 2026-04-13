नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर बवाल, गाड़ियों में आग, पथराव से हालात बिगड़े

नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों का सोमवार सुबह गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नोएडा में फेज 2, सेक्टर-60 और 62 समेत कई जगहों पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पथराव के साथ कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। हालात को काबू में करने के लिए यहां भारी पुलिस तैनात की गई है।

नोएडा के फेज-2 में मदरसन कंपनी के बाहर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ अन्य गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने नए श्रम कानून के प्रावधानों को लागू नहीं किया है।

सेक्टर 15, 60 और 62 में भी प्रदर्शन की खबर है। सड़कों पर डटे प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक जाम होने से दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



इससे पहले डीएम गौतमबुद्धनगर ने औद्योगिक शांति बनाए रखने हेतु रविवार को नोएडा प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की थी। इसमें प्रमुख सचिव(श्रम) एवं श्रम आयुक्त ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुए श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, बोनस, साप्ताहिकअवकाश एवंकार्यस्थल सुरक्षा सहित विषयों पर चर्चा की थी।

edited by : Nrapendra Gupta