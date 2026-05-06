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पंजाब में 'डबल ब्लास्ट' से हड़कंप: जालंधर BSF हेडक्वार्टर के बाद अमृतसर आर्मी कैंप के बाहर धमाका, हाई अलर्ट जारी

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blast in punjab
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (08:45 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (08:55 IST)
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पंजाब में मंगलवार को 2 धमाकों से हड़कंप मच गया। जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर के सामने धमाके के कुछ ही घंटों बाद अमृतसर में भी देर रात करीब 11 बजे आर्मी कैंप के सामने ब्लास्ट हुआ। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी मामले की जांच कर रहे हैं।
 

जालंघर में स्कूटी में धमाका

मंगलवार रात करीब 8:00 बजे जालंधर के व्यस्त BSF चौक पर स्थित 'पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर' के गेट के पास एक स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक ऑनलाइन डिलीवरी बॉय पार्सल देने आया था और जैसे ही वह स्कूटी के पास लौटा, धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और पास के खंभों को भी नुकसान पहुँचा।
 

अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाका

रात करीब 11 बजे अमृतसर के खासा स्थित आर्मी कैंप (गेट नंबर 6 और 7 के बीच) के पास एक और धमाका हुआ। अमृतसर में धमाके से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके से आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगी टीन की चादरों को नुकसान पहुंचा है।
 
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड को भी जांच के लिए बुलाया गया। फिलहाल किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। तीन घंटे के भीतर हुए दो धमाकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। 
edited by : Nrapendra Gupta 

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