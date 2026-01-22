rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तेलंगाना में शर्मनाक हरकत, जहर देकर 15 बंदरों की हत्या, 80 की हालत गंभीर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Killing of monkeys in Telangana

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (22:53 IST)
तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक नेशनल हाईवे के किनारे स्थित ढाबे पर जहर दिए जाने के कारण कम से कम 15 बंदरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 80 बंदरों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
ALSO READ: india census 2027 : जनगणना 2027 में पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, MHA ने जारी की सवालों की सूची
मीडिया खबरों के मुताबिक मृत बंदरों के शव आसपास के इलाकों में बिखरे पड़े मिले। इस हृदयविदारक स्थिति को देख ग्रामीणों ने तुरंत ग्राम सरपंच और पशु चिकित्सक को सूचना दी। 
ALSO READ: टैरिफ की आड़ में Donald Trump की 'बिजनेस डील', दूसरे कार्यकाल में कैसे कमाए 12,800 करोड़ रुपए, Pakistan में भी लगाया पैसा
सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और जीवित बंदरों का इलाज शुरू किया। इस घटना ने पशुप्रेमियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि यह घटना तेलंगाना के विभिन्न जिलों में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्याओं के बाद सामने आई है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

india census 2027 : जनगणना 2027 में पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, MHA ने जारी की सवालों की सूची

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels