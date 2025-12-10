उत्तराखंड में 184 सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की मंजूरी

हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रदान की है। प्रदेश में स्थापित यह पारदर्शी व्यवस्था योग्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं के लिए निष्पक्ष चयन की गारंटी बन चुकी है। pic.twitter.com/Y5olBJaISL — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 10, 2025

नियुक्ति पत्र वितरण : मुख्यमंत्री धामी ने एक अन्य पोस्ट में कहा- प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने और युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र में उत्तराखंड नई संभावनाओं के साथ तेजी से उभर रहा है। त्रियुगीनारायण मंदिर सहित राज्य के अनेक पवित्र एवं पर्यटन स्थलों पर डेस्टिनेशन वेडिंग की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।