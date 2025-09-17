Festival Posters

Maharashtra : गढ़चिरौली में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर

हमें फॉलो करें 2 female Naxalites killed in encounter in Gadchiroli Maharashtra

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (15:57 IST)
2 women Naxalites killed in encounter : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गईं। सुबह पक्की खबर मिली थी कि माओवादियों के गट्टा एलओएस (स्थानीय संगठन दस्ता) के कुछ सदस्य एटापल्ली तालुका के मोदास्के गांव से सटे जंगल में डेरा डाले हुए हैं। जब सी-60 की टुकड़ी जंगल में तलाशी अभियान चला रही थी, तभी माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका सुरक्षाकर्मियों ने जवाब दिया। तलाशी के दौरान 2 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए।
 
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह पक्की खबर मिली थी कि माओवादियों के गट्टा एलओएस (स्थानीय संगठन दस्ता) के कुछ सदस्य एटापल्ली तालुका के मोदास्के गांव से सटे जंगल में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस के विशेष नक्सल-विरोधी कमांडो दस्ते सी-60 की पांच इकाइयों के साथ पुलिस ने अहेरी से तत्काल एक अभियान शुरू किया।
वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बाहरी घेरा बनाने में इस अभियान दल की मदद की। उन्होंने बताया कि जब सी-60 की टुकड़ी जंगल में तलाशी अभियान चला रही थी, तभी माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका सुरक्षाकर्मियों ने जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि बाद में तलाशी के दौरान दो महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए।
उन्होंने बताया कि एक स्वचालित एके-47 राइफल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल, गोला-बारूद, भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और उनका सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

जानवरों के साथ अप्राकृतिक कुकर्म और बीवी से मारपीट करने वाला हैवान है इंदौर में ट्रक से 15 लोगों को कुचलने वाला गुलशेर

