झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, इलाके में भारी तनाव और पुलिस बल तैनात

झारखंड के हजारीबाग जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक उत्पन्न हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव और नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है। एहतियात के तौर पर कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है ताकि मामला और न बिगड़े। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोषियों की तलाश कर रही है।

कैसे शुरू हुआ विवाद मीडिया खबरों के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग से गुजरते समय किसी बात को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी शुरू हुई। बहस ने जल्द ही झड़प का रूप ले लिया और दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे। इस हंगामे के दौरान कुछ वाहनों और अस्थायी दुकानों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। घटना के बाद विसर्जन जुलूस को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

प्रशासन की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति हालात की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुँच गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल (RAC) की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल, इलाके में शांति कायम करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।